İkinci el cep telefonu alım satımında ekspertiz dönemi

Türkiye’de ikinci el telefon pazarı yaklaşık olarak 15 milyar TL’lik bir hacme sahip. İkinci el telefon pazarının düzenlenmesi ve tüketicilerin korunması ismine birçok uygulama hayata geçiriliyor. Sıfır bir telefon sahibi olmanın yanı sıra ikinci el telefon sahibi olmadan evvel de düzgün bir araştırma ve uzman görüşü almak büyük kıymet teşkil ediyor. Geliştirdiği yazılım ile hem Türkiye’de hem de milletlerarası arenada geçerliliği olan ekspertiz yazılım tahlillerini kullanıcıların hizmetine sunan OPPA TEKNİK, ikinci el telefon alınırken aygıtın geçtiği bütün süreçler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Dünyada olduğu üzere Türkiye’de de cep telefonu pazarı büyük bir değere sahip. Cep telefonu kullanıcıları, sıfır yahut ikinci el cep telefonu satın alırken muhtaçlıklarının eksiksiz olarak karşılanmasını istiyor. Bu noktada bilhassa ikinci el cep telefonu satın alımı yapılmadan evvel aygıt ile ilgili ayrıntılı bilgilerin kullanıcılar tarafından bilinmesi öncelik kazanıyor. Satın alınan eser hakkında bilgi sahibi olmaya imkan tanıyan OPPA Teknik, Telekomünikasyon Danışmanlık Ltd. Şti, hayata geçirdiği cep telefonu ekspertiz raporu tahlili sayesinde tüketicilerin sıkıntısız bir formda istedikleri esere sahip olmalarını sağlıyor.

İkinci el cep telefonlarının uzmanı: OPPA TEKNİK

Türkiye’de ve dünyada ikinci el eser alım satımının çok kıymetli bir yer tuttuğunu belirten OPPA Teknik, Telekomünikasyon Danışmanlık Ltd. Şti Genel Müdürü Yusuf Yıldırım, “Cep telefonu dalı her geçen gün katlanarak süratle gelişim gösteriyor. Sıfır eser kullanımının yanı sıra ikinci el eser kullanımı da tüketiciler tarafından ziyadesiyle tercih ediliyor. Bu tercihlerin yapılmasını kolaylaştıran ekspertiz raporumuz sayesinde kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya ve kullanılacak eserler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunmasına öncülük etmek istiyoruz. Geliştirdiğimiz cep telefonu ekspertiz yazılımımızın dünyada bir örneği bulunmuyor. Yazılımımızın Türkiye’den dünyaya yayılması sayesinde ikinci el cep telefonu alım satımında bir unsur imza atmış olacağız.” dedi.

İkinci el telefon satın alırken akıllarda soru işareti kalmayacak

İkinci el cep telefonu satın alırken alıcı ve satıcıların akıllarında birçok soru işareti oluştuğunu söz eden Yusuf Yıldırım, geliştirdikleri yazılım ile bütün sorulara yanıt verebildiklerine dikkat çekti. Yazılım sayesinde eserlerin satın alınmadan evvel hangi uygulamalardan geçtiği, hangi kesimlerin değiştiği, nerede üretim yapıldığı üzere birçok ayrıntısı öğrenmenin mümkün olduğunun altını çizen Yıldırım, mevzu ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Geliştirdiğimiz yenilikçi yazılımımız sayesinde tüketicilerin almak istedikleri eser ile ilgili bütün sorularına karşılık veriyoruz. Kullanılmak istenen eser hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmak, ikinci el eser alım satımlarında ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesini sağlıyor. Yani hem alıcıya hem de satıcıya inanç vererek problemli durumlar oluşmasının önüne geçiliyor. Alınan ekspertiz raporunun memleketler arası geçerliliği bulunuyor. Aldığınız raporu tüketici mahkemelerinde kullanabiliyorsunuz. Raporun memleketler arası arenada geçerli olması, tüketiciler için bir nevi garanti evrakı niteliği taşıyor.”

Hem istihdama hem ihracata katkı

Geliştirilen yazılım sayesinde ikinci el telefonu kullanımında bilgi kirliliğinin önüne geçileceğini vurgulayan Yıldırım, kullanılacak yazılım için eğitim verilerek uzmanlar yetiştirileceğine ve bayiler tarafında istihdam edileceğine dikkat çekti. Türkiye’de yaklaşık olarak 10 binin üzerinde bir cep telefonu bayisi olduğu söyleyen Yusuf Yıldırım, değerlendirmesini şu formda sürdürdü: “Yenilikçi uygulamamız sayesinde hem istihdama hem de ihracata katkı sunacağız. Türkiye’de yaklaşık olarak 350 bayi ile hizmet veriyoruz. Bu bayilerimizde eğitimli uzmanlarımız tüketicilere hizmet sunacak. Bayilerimiz haricinde bölümdeki öbür paydaşların da bu eğitimlerden yararlanmasını sağlayacak ve istihdama daha fazla katkı sunmuş olacağız. İstihdamın haricinde, yazılımımızı ihraç ederek de ülkemize milyon dolarlık katkılar sunmak gayesindeyiz. Hâlihazırda; Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, Almanya, Gürcistan ve Rusya üzere yakın bölge ülkelerine bu hizmetimizi sunarak, bayi ağımızı genişleteceğiz. 1 Ağustos 2021 prestiji ile hizmet vermeye başlıyoruz.”

Ekspertiz raporuna uygun fiyatlar ile sahip olunabiliyor

Tüketiciler, ekspertiz raporuna iki seçenek ile sahip olabiliyor. Eserlerin tamir görüp görmediğinin öğrenilmesini isteyen kullanıcılar bu hizmetten 50 TL karşılığında yararlanabilirken, kapsamlı olarak aygıt üzerinde gerçekleştirilen bütün süreçler ile ilgili bilgileri öğrenmek için ise 100 TL ödeyerek rapora sahip olunabiliyor.