İkinci elde fiyatlar artmaya devam ediyor

Bölümünün kılavuz markası ikinciyeni.com’un bilgilerine nazaran, son üç ayda ikinci el araba pazarında fiyatlar arttı.

İkinci el araba fiyatlarında mart ikinci yarı prestijiyle yakalanan artışın nisan ayı genelinde devam ettiğini ve mayıs ayında da yükselme eğiliminin sürdüğünü söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Kasım 2020 – Şubat 2021 periyotlarında yaşanan düşüşlerinin bilakis son üç ayda fiyatların yüzde 6 düzeyinde arttığını ve haziran ayında da artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye ikinci el araba bölümünde gerçek satış bilgilerini yayınlayan tek marka olan ikinciyeni.com, platformu üzerinden derlediği datalarla ikinci el araba piyasasına yönelik tahlil gerçekleştirdi.

Son üç ayda fiyatların arttığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Kasım 2020’den Şubat 2021’in sonuna kadar olan periyotta ikinci el araba fiyatlarında yüzde 13-14 düzeyinde düşüş yaşandı. Fiyatlardaki düşüş eğilimi mart ayının birinci yarısında da sürdü fakat mart ayı geneline baktığımızda yüzde 1,6 artış gözlemliyoruz. Nisan ayında da yüzde 3,63 artan fiyatlar, mayıs ayında neredeyse yüzde 1 oranında arttı. İkinci elde fiyatlar sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde yükseliyor. Amerika’da yalnızca nisan ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 10 arttı. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere karşın yaşanan bu fiyat artışında sıfır araba pazarındaki tedarik sorunu, üretim sorunları, avro kurunda yaşanan artış üzere farklı değişkenlerin tesiri bulunuyor. Fiyatların haziran ayında da artmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı bilgilere nazaran ocak ve nisan ayları ortasında 1 milyon 871 bin 584 adet ikinci el araba ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, “Mart ayında 574 bin 198, nisan ayında ise 510 bin 20 adet ikinci el araba ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın birinci dört aylık periyoduyla kıyasladığımızda yüzde 23’lük bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Kısıtlamalar ve kapanma sebebiyle ikinci el araba satışlarında beklentimize paralel olarak düşüş yaşandı lakin bu periyotta araç arzının azlığına karşın kısıtlama sonrası fiyatların artacağı fikriyle satın alma kararını ertelemeyenler sayesinde düşüşün daha önemli boyutlara ulaşması engellendi. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin akabinde kademeli de olsa yaşanan olağanlaşma adımları, aşılama süreci ve birebir vakitte yaz aylarının gelmesiyle otomotive olan talebin yine oluşmaya başlayacağını söyleyebiliriz” formunda konuştu.

ikinciyeni.com’dan ister nakit, ister kullanırken sat

135 binden fazla ikinci el aracı yeni sahipleriyle buluşturan ve 500 bine yakın üyesi bulunan ikinciyeni.com, dijitaldeki gücünü bayileşme atağıyla fizikî dünyaya da taşıdı. Şirket, nakit sat ve kullanırken sat üzere iki güçlü satış alternatifi sunuyor. Aracını anında satıp nakde çevirmek isteyenler ikinciyeni.com’un bayileri üzerinden bu süreçlerini gerçekleştirebilirken, platform üzerinden aracını satmak isteyenler de araçları satılana kadar 500 km daha kullanmaya devam edebiliyor.

Araçlarını ikinciyeni.com üzerinden satmak isteyenler, yapay zekâ temelli Carwizz uygulaması vasıtasıyla araçlarına değerleme yaptırarak markanın bayileri üzerinden araçlarını süratlice satabiliyor. Fiyatsız olarak çalışan Carwizz uygulamasında satıcılara araçlarının modeli, yılı, kilometresi, değişen modülleri üzere birtakım bilgiler sorularak aracın ortalama kıymeti belirleniyor. Carwizz üzerinden anında araçlarının ortalama piyasa bedelini öğrenen satıcılar araçlarını anında satmak istiyorlarsa bayilere yönlendiriliyor ve son bir değerleme yapılarak araçlarının satışlarını inançla yapabiliyor. Aracını platform üzerinden satmak isteyenler ise, ikinciyeni.com’un Türkiye genelindeki ekspertiz noktalarından araçlarına ekspertiz yaptırdıktan sonra araçları satılana kadar 500 km daha kullanmaya devam edebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı