İkinci gemi İzmir Limanı’na yanaştı

İzmir’in kruvaziyer turizmi yeniden ayağa kalktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’de turizmin gelişmesi için yürüttüğü yoğun çalışmaların sonuçları alınmaya başlandı. 6 yıl aradan sonra Nisan ayında kente gelen ilk kruvaziyerin ardından 5 bin 200 yolcu kapasiteli bir gemi daha İzmir Limanı’na yanaştı. Bu yıl İzmir’e 32 kruvaziyer daha gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmaları sürüyor. Kent ekonomisini canlandıracak kruvaziyerlerin ilkinin Nisan ayında İzmir Limanı’na yanaşmasının ardından Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bir gemi daha İzmir’e geldi. 5 bin 200 yolcu kapasiteli ve bin 200 mürettebatın görev aldığı gemi İzmir’de iş dünyasının ve esnafın yüzünü güldürdü.

İstanbul’dan hareket eden geminin İzmir’den sonraki rotası Bodrum, Mykonos, Pire, yeniden İstanbul, Iraklion, Rodos ve Kuşadası olacak.

“Tunç Başkanımızın çabalarının sonuçlarını almaya başladık”

İkinci gemiyi karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe Başkaya, kruvaziyer turizminin 6 yıl aradan sonra kentte yeniden aktif hale geldiğini belirterek “Tunç Başkanımızın bu anlamdaki çabaları çok kıymetli ve o çabaların sonuçlarını almaya başladık. İlk gemi 14 Nisan’da geldi. Daha küçük kapasiteliydi. Bugün 3 Mayıs’ta Costa Venezia gemisi bizimle birlikte. Bunun için hem liman içinde hem liman dışı ve çıkışında hazırlıklarımızı yaptık. Bugün bandomuzla, Zeybek ekibimizle coşkuyla yeni gemimizi karşılıyoruz. Dışarıda ücretsiz otobüslerimiz var. Yine ücretli üstü açık otobüslerimiz misafirlerimizi bekliyor” dedi.

İzmir’de turizmin gelişmesi için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Gökçe Başkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkanımızın turizm vizyonu çerçevesinde turizm ofislerimizi kurduk, İzmir haritamızı yaptık. Limanda ücretsiz internetimiz var. Visit İzmir aplikasyonumuzu hazırladık. Konuklarımız Visit İzmir üzerinden kentte 2 bin 400’ten fazla noktayı görebiliyor.”

“Tüm İzmir’i tebrik ediyorum”

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, “Çok mutluyuz. Kruvaziyer turizminin artması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı ve İzmir’deki birliktelik önemli. Aslında Türkiye’nin diğer limanlarında da aynı şeylerin olması gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Rehberler Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) aklınıza gelen herkesin çorbada katkısı olması gerekiyor. Biz bunu başardık. Tüm İzmir’i tebrik ediyorum” diye konuştu.

Esnafa can suyu

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Girgin ise kruvaziyer turizminin zor günler geçiren esnaf için can suyu niteliğinde olduğunu belirterek “Beklentimiz çok yüksek. Üzerimize düşeni yapmak için esnafımızla birlikte Kemeraltı’nda konuklarımızı bekliyoruz. Turistlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Yeni gemilerin gelecek olması da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkan Danışmanı Mine Güneş Kaya ise kentte kurumlar arasındaki koordinasyonu önemli bulduğunu söyleyerek “Bu birliktelik olmasaydı bu gemiler gelemeyebilirdi” dedi.

Büyükşehir kadroları sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi kruvaziyer için hazırlıklarını da yaptı. Karşılama için limandaki Turizm Bilgilendirme Ofisi’nde Turizm Şube Müdürlüğü çalışanları yer aldı. Pakistan Pavyonu, Konak, Alsancak (Sinema Ofisi), Kemeraltı ve Hisarönü’ndeki Turizm Bilgilendirme Ofisleri gemi geliş saatiyle paralel olarak 13.00 ile 20.00 saatleri arası hizmet verecek. Turizm Şube Müdürlüğü tarafından İZULAŞ’tan iki araç tahsis edildi. Bu araçlar Liman-Konak arasında ücretsiz hizmet veriyor. Ayrıca Kordon’daki nostaljik tramvay da turistlere ücretsiz. 7 adet üstü açık otobüs de kişi başı 30 euro karşılığında şehir turu imkanını turistlere sunuyor. Limanda Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Turizm Zabıtası ekipleri de yer alıyor.

Kruvaziyer turizminin gelişmesi için Miami’de temaslar

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte kruvaziyer turizmin gelişmesi için de temaslarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nden temsilcilerin de olduğu ekip, 25-28 Nisan tarihleri arasında Miami’de Seatrade Cruise Global adıyla düzenlenen fuar ve konferansa katılarak İzmir’in dünyada tanınan bir destinasyon olması için temaslarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, TURSAB Ege BTK Başkanı ve İzmir Ticaret Odası 41. Turizm, Seyahat Acentaları ve Oto Kiralama Grubu Komite Başkanı Kıvanç Meriç, İzmir Ticaret Odası Başkan Danışmanı Mine Güneş Kaya ve İZFAŞ Fuarlar Koordinatörü Batuhan Alpaydın’dan oluşan İzmir heyeti, liman kenti İzmir’in kruvaziyer turizmindeki avantajlarını anlattı ve yeni rotalara İzmir’in de dahil edilmesi için uluslararası tur şirketleriyle birebir görüşmeler yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı