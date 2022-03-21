İKMİB, Expomed Fuarı ile Eş Zamanlı Alım Heyeti Düzenledi

Türkiye’deki ve yakın coğrafyadaki sağlık endüstrisi tarafından ilgiyle takip edilen Expomed Eurasia fuarı, 30 yıla yakın bir süredir medikal alanda faaliyet gösteren firmaları bir araya getiriyor. Bu yıl 17-19 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen fuar kapsamında İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından eş zamanlı alım heyeti programı düzenlendi. Yerli, yabancı 34 firmanın katıldığı alım heyeti organizasyonunda yaklaşık 110 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerinin yanı sıra OTC reçetesiz ürünlerin sergilendiği Expomed Eurasia 2022 fuarı, 17-19 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Medikal sektörünün yer aldığı fuarda 369 Türk firması en yeni ürünlerini alıcıların beğenisine sundu.

Fuar kapsamında İKMİB tarafından bu yıl 17 Mart 2022 tarihinde medikal ve sağlık sektörüne yönelik alım heyeti programı gerçekleştirildi. 6 farklı ülkeden katılım sağlayan 9 firmadan 13 yabancı temsilci, 25 Türk firmasıyla buluştu. Etkinlikte, Türk medikal sektörünün ihracat potansiyelini artıracak yaklaşık 110 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Expomed Eurasia fuarının Avrasya bölgesi ve Türk medikal sektörü için önemli bir buluşma noktası olduğunu dile getiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “İKMİB olarak bu yıl da 10’uncu defa fuar ile eş zamanlı alım heyeti organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Kırgızistan, Tunus, Yunanistan, Bahreyn, Moritanya ve Svazilandolmak üzere 6 ülkeden gelen 13 temsilciyi Türk ihracatçı firmalarımızla buluşturduk. Toplamda yaklaşık 110 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca, alım heyeti ile birlikte Türk firmalarımızın standlarını ziyaret ederek, markalarını tanıtmaya ve yeni iş birliği bağlantıları kurmalarına yardımcı olmaya çalıştık. Verimli geçen fuarın tüm katılımcı firmalarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İKMİB olarak sektörümüzün ihracatını artıracak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı