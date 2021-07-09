İktidara geldiğimiz taktirde işsizlik sorununun çözümü için projelerimiz hazır

ÂLÂ Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem Demir, “Türkiye’nin en değerli sıkıntılarından birisi işsizlik. Hatta en kıymetli sorunu işsizlik. Bununla ilgili genel merkezimizde çok tecrübeli bir takımımız çalışıyor. Biz GÜZEL Parti olarak iktidara gelmeden evvel problemleri nasıl çözebiliriz diye genel merkezimizde önemli hummalı bir çalışma var. İktidara geldikten sonra biz ne yapacağız diye arayış içerisinde olmayacağız. Projelerimiz hazır. İktidara geldiğimizde sorunlarımızı çözebilmek için daha evvelce hazırlamış olduğumuz projeleri harekete geçireceğiz” dedi.

İŞSİZLİK SIKINTISINI ÇÖZECEK TAKIMA SAHİBİZ

YETERLİ Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem Demir, işsizlik sorunu konusunda açıklamalarda bulundu. Partilerinin işsizlik sorunu hakkında projelerini hazırladıklarını ve ağır çalışmalar yürüttüklerini belirten Demir, “Üniversite mezunu gençlerimizin 3 adedinden 2 tanesi şuanda işsiz. Bu çok önemli bir sorun. Hatta gençlerimizle yaptığımız sohbetlerde bir çok gencimiz fırsatını bulsa bir biçimde yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Ve şuanda fecî bir beyin göçü de var. Bu bizi son derece huzursuz ediyor. Bizim ülkemizin insanları, bizim ülkemizin gençleri kendi ülkesinde iş bulamıyor. Bu noktada ülkemizde önemli bir sorun var. Allah’ın müsaadesiyle bu sıkıntıları çözebilecek takımlara sahibiz. Bize bu yetkiyi verdiklerinde bu problemleri biran evvel çözmek için harekete geçeceğiz” dedi.

İSTİHDAMA YÖNELİK HİÇBİR TEŞEBBÜSTE BULUNULMUYOR

“İşsizlikle ilgili şuanda TÜİK in datalarına nazaran yüzde 12 civarında işsizlik var deniyor lakin hissedilen bunun çok çok üstünde” diyen lider Demir, ” Ancak istihdama dayalı maalesef ülkede hiçbir iş yapılmadığı için bu işsizliğin önüne geçmemiz aslında mümkün olmuyor. Şuanda Türkiye de betona ve demire dayalı çok önemli bir yatırım var. Bunu hiçbir vakit istihdama dönmediğini görüyoruz. Maalesef dolayısı ile de işsizliği bu biçimde azaltmak kelam konusu olmayacak. Yani bir an evvel istihdama dayalı yatırımların yapılması lazım. Ve insanlarımızı buralarda çalıştırarak işsizliğin önüne geçmemiz lazım diye düşünüyorum “şeklinde konuştu.

Edirne de kapanan farikalara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten lider Demir şöyle konuştu:

“Hem Kapıkule tarafında hem de Havsa’ya hakikat bir sürü fabrikalarımız vardı. Bu fabrikaların büyük bir kısmı kapandı. Bu fabrikalar önemli bir istihdam sağlıyor. Dolayısı İle Bunların Büyük Bir Kısmı Şuanda kapalı olduğu için çalışan insanı yok. Buraları bir halde harekete geçirmemiz lazım. Bununla ilgili biz çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Genel merkezimize sunuyoruz. Edirne milletvekilimiz ile bir arada çok hoş diyaloglarımız var. Edirne de olan tüm düşüncelerimizi milletvekilimizin becerisi ile genel merkezimize iletiyoruz. Genel merkezimiz tahlil üretmeye çalışıyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı