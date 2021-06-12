İktisatEvim’in Genel Müdürlük görevine Oğuz Korkmaz getirildi

Bireylerin günümüz iktisadına uygun olarak, konut, taşıt ve iş yeriüzere gereksinimlerine faizsiz, peşinatsız ve şahsa özel ödeme planları ile kavuşmasını sağlayan İktisatEvim’de Genel Müdürlük misyonunu Oğuz Korkmaz devraldı.

Bankacılık ve finans kesiminde 25 yıllık bir geçmişe sahip olan Korkmaz ile birlikte İktisatEvim yeni gayeler için çalışmalara başladı.

Genel Müdür Oğuz Korkmaz, İktisatEvim Ailesi’ne katılmaktan ötürü duyduğu memnunluğu belirterek şunları söyledi: “Bu büyük ailenin bir kesimi olduğum için çok memnunum. Bilindiği üzere, Tasarruf Finansman Şirketleri mart ayında yürürlüğe giren kanun ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kontrol ve nezaret yetkisi altına alındı. İktisatEvim olarak güçlü malî ve kurumsal idare yapımız ve yılların getirdiği birikimimizle müşterimize paha yaratmak önceliğimiz olacak. Yeni İdare Konseyi olarak İktisatEvim’e kıymetli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.”

Oğuz Korkmaz Kimdir?

İktisatEvim’in yeni Genel Müdürü Oğuz Korkmaz, Galatasaray Lisesi’ndeki eğitiminin akabinde, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi (Fransızca) kısmından mezun oldu. Akabinde Université Libre de Bruxelles’den master derecesini aldı.

Mesleğine Koçfinans’ta başlayan Korkmaz, sırasıyla Oyak Bank’ta Ferdî Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, TEB’de Kişisel Bankacılık Pazarlama Yöneticiliği, BankPozitif’te Ferdi Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü, Anadolubank A.Ş.’de Perakende Bankacılık Kısım Başkanlığı, Alternatifbank A.Ş.’de Perakende Bankacılık Küme Müdürlüğü misyonlarını yürüttü. 25 yıllık tüketici finansmanı ve perakende bankacılık geçmişinde, her seferinde perakende iş kollarının tekrar yapılandırılması ve büyütülmesinden sorumlu oldu; tezli gayeleri aşarken grubu ile etkin müşteri sayısını ve karlılığını artırdı.

1969 yılında dünyaya gelen Oğuz Korkmaz evli ve bir kız babasıdır; Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Konseyi üyesidir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı