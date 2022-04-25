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Ana Sayfa Kültür & Sanat 25 Nisan 2022 18 Görüntüleme

İlahi Sanatçısı Yusuf Eşref Ziya Vanlılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

İlahi Sanatçısı Yusuf Eşref Ziya Vanlılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü ilahi sanatçısı Yusuf Eşref Ziya, Vanlılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı konuklarla çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, ramazanı dolu dolu yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında organize edilen program, ilahi sanatçısı Yusuf Eşref Ziya’nın ilahileriyle başladı. Birbirinden güzel ilahileri seslendiren ilahi sanatçısı, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahne alan Ziya, Van’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Program sonunda ilahi sanatçısı Yusuf Eşref Ziya’ya çiçek takdim edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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