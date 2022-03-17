İlbilgi, Güney Kıbrıs’ta İstiklal Marşını okuttu

Başarılı atıcı Murat İlbilgi koleksiyonuna yeni bir altın madalya daha ekledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetiştirdiği Avrupa Rekortmeni Atıcısı Murat İlbiligi, Güney Kıbrıs’ın Nicosia kentinde düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası mücadelesinden yeni bir başarı ile döndü.

KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE YER ALDILAR

08-19 Mart 2022 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ın Nicosia kentinde düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası Trap Karışık Takım kategorisinde Ay Yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil eden Kocaeli’nin gururu milli sporcumuz Murat İlbilgi ve Milli Takım sporcusu Rümeysa Pelin Kaya altın madalyanın sahibi oldu.

AVUSTRALYA’YI YENDİLER

Antrenörleri Ali Emre Güray öncülüğünde mücadele eden milli takım sporcuları Murat İlbilgi ve Rümeysa Pelin Kaya, karma takımda en iyi sonucu elde etti ve kürsünün zirvesinde yer aldı. Altın madalya maçında Avustralya’dan James Wıllett ve Laetisha Scanlan’ı mücadele eden ikili, yarışmadan üstünlük ile ayrılarak Ay Yıldızlı bayrağı en iyi şeklide temsil etti.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR EDERİM

Ödül töreninin ardından konuşan başarılı sporcu İlbilgi, “Öncelikle benden desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Kağıtspor Kulübü Başkanımız Ali Yeşildal’a ve hocam Ali Emre Güray’a çok teşekkür ederim. Onların destekleri sayesinde bu günlere gelebildim. Gün geçtikçe gelişmeye ve başarılı olmaya devam ediyoruz. Hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. İnşallah 2024 Olimpiyatlarında Paris’te ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. En büyük hedefim bu ve bunun için çalışmaya devam edeceğim” dedi.