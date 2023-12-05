İletişim ve Medya Akademisi başladı

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İletişim ve Medya Akademisi’nin açılışı, bugün gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) – Bursa İnternet Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen akademide bugüne kadar yapılan eğitim programlarını tamamlayan 70 kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile medyalarda İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi. Bu yıl düzenlenen programın kontenjanı ise 50 kişi ile sınırlandırıldı. Akademide internet editörlüğü, muhabirlik, kurumsal iletişim, sosyal medya uzmanlığı, etik değerler, köşe yazarlığı, Google SEO uzmanlığı, kamera-fotoğraf, video-kurgu-montaj, temel photoshop ile spikerlik–diksiyon eğitimleri verilecek.

Ücretsiz gerçekleşen eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını aldıktan sonra İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları ile medyalarda istihdam edilecek. 4 Aralık Pazartesi günü başlayan akademi, 9 Ocak Salı günü gerçekleşecek olan sertifika töreni ile son bulacak.

Merinos AKKM Kent Konseyi Koza Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez, İşkur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren, Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile eğitim hocaları ve kursiyerler katıldı.

Akademi, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir’in konuşması ile başladı. Bu akademideki amacın, medyaların vasıflı personel ile doğru, hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin yanı sıra kalitesinin de artması olduğunu belirten Demir, “Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarına kamu kurum ve kuruluşları ile medyalarımızdan gelen yoğun talep üzerine bugün bir yenisini daha ekledik. Bugün 4’üncüsünü düzenlediğimiz İletişim ve Medya Akademimiz, bugün itibariyle startı veriliyor. İletişim ve Medya Akademimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü, BTSO, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Uludağ Enerji, yine bu eğitimde katkı sağlayan Uludağ Üniversitesi, Kent Konseyi, TSYD’ye medya camiamız ve derneğimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Daha önce hayata geçirdiğimiz eğitimlerimizi tamamlayarak mesleğini icra eden yaklaşık 70 genç gazetecilerimiz, bugün belediyelerin basın birimlerinde, kurumlarda ve medyalarda İŞKUR aracılığıyla iş imkanı buldular. Bu arkadaşlarımızın başarılarını gördükçe derneğimiz yönetim kurulu olarak gurur duyuyoruz. Bugün startını verdiğimiz İletişim ve Medya Akademisi’nde muhabirlik, editörlük, kurumsal iletişim, sosyal medya uzmanlığı, Google SEO uzmanlığı, photoshop, kamera-fotoğraf, etik değerler, köşe yazarlığı, spikerlik ve diksiyon, video kurgu montaj eğitimleri, alanında tecrübeli değerli hocalarımız tarafından verilecek. Katkılarından dolayı hocalarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Medya sektörünün dijitalleştiği bu dönemde haberlerin internet medyalarından okunma oranı yüzde 99’a çıkmıştır. Uzun yıllar üzerinde durduğumuz, İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak tek destek veren meslek kuruluşu olarak internet yasasının yasalaşması, ülkemizin önünü açan, medya sektörünün teknoloji ve dijital dünyaya bakışını değiştiren bir dönem getirmiştir. Medyalarımızın ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu dönemde en büyük desteği belediyeler ve Basın İlan Kurumu vermektedir. Medyalarımızın en önemli sorunlarının başında vasıflı personel sorunu gelmektedir. Her yıl yaptığımız eğitimlerle, medyalarımızın bu sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Amacımız, medyalarımızın vasıflı personel ile doğru, hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin yanı sıra kalitesinin de artmasıdır. İletişim ve Medya Akademisi’nin ülkemize, Bursamıza ve medya camiamıza hayırlı olmasını diliyor, akademiyi tamamlayacak olan genç meslektaşlarıma iş hayatında başarılar temenni ediyorum. Akademimize destek olan tüm kurum, kuruluşlara, eğitim verecek hocalarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

BURSA’YA İLETİŞİM FAKÜLTESİ AÇILMALI

Akademinin açılışında konuşma yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, iletişim ve medya sektöründe kalitenin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olan Bursa’ya muhakkak bir iletişim fakültesi kazandırmak gerektiğinin altını çizdi.

Gazetecilik mesleğinin zaman içerisinde farklı mecraların eline geçmeye başladığını kaydeden Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Bu çok üzücü. Bu meslek grubu birtakım insanların karanlık emelleri karşısında ezilmeye başlandı. Bundan kurtulmanın yolu işte bu şekilde eğitimler ve toplumun aydınlatılmasıdır.” dedi.

Medyanın dünyada yasama, yürütme ve yargı organlarının haricindeki dördüncü büyük güç olduğunu belirten Orhan, bu sektörde çalışanların çok ciddi sorumlulukları olduğunu vurguladı ve Bursa’da bir iletişim fakültesinin açılması gerektiğinin tekraren altını çizdi.

ETİK DEĞERLERE DİKKAT!

Açılışta konuşma yapan bir diğer isim ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan oldu. Bayhan konuşmasında iletişimin geçmişten bugüne devam eden serüvenine değinerek, “Gelişen teknoloji ile birlikte iletişim, dünyanın tamamıyla olan bağlantıları büyük ölçüde artırdı… Dumanla başlayan iletişim telgraf, radyo, telefon, televizyon, gazete ve internet gibi araçlarla devam etti.” dedi ve bugün gelinen noktada ise haberlerin dünyanın en büyük ajanslarından değil, sosyal medyadan alındığını belirtti.

Bayhan, bu mesleği icra ederken etik değerlere de azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“DEZENFORMASYON KÜRESEL BİR TEHDİT BOYUTUNA ULAŞTI”

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı ise çağımızda bilgi teknolojileri ve iletişim kavramlarında çok önemli ve köklü değişimlerin yaşandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bunun bir sonucu olarak gazetecilik mesleğinde bir dönüşüm yaşandı… Bu dönüşümün yaşanmış olmasına rağmen haber alma talebi var olduğu müddetçe gazetecilik mesleği de var olacaktır. Mecralar değişebilir ancak gazetecilik mesleği, insanlık sürdüğü sürece devam edecektir.”

Yeni medya teknolojilerinin beraberinde dezenformasyonu da getirdiğini hatırlatan Gölbaşı, “Bilgiye ulaşmak günümüzde ne kadar kolaylaştıysa, gerçek bilgiye ulaşmak da o kadar zorlaştı. Yani giderek insan ile hakikat arasında ciddi bir duvar örülmeye başlandı. Dezenformasyon deyip geçmemek lazım. Dezenformasyon şu anda küresel bir tehdit boyutuna ulaşmış durumda.” ifadelerini kullandı ve gazeteciliğin aydın bir meslek olduğunu vurguladı.

“MESLEĞİ HAKKIYLA YAPAN MESLEKTAŞLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez ise İletişim ve Medya Akademisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sektörde bu mesleği ahlakına ve etiğine uygun bir şekilde hakkıyla icra eden meslektaşlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek kursiyerlere hitaben şöyle konuştu:

“Kendinizi iyi yetiştirin arkadaşlar. Kendinizi iyi yetiştirdiğiniz zaman bu meslek sizi asla aç ve açıkta bırakmaz. Ahlaklı ve işi iyi bilen bireyler olarak çalıştığınızda asla aç ve açıkta kalmazsınız. Bu alanda istihdam edilirsiniz.” dedi.

SEKTÖRE 85 MUHABİR KAZANDIRILDI

İşkur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren ise yaptığı konuşmada, İŞKUR bünyesinde gerçekleşen işbaşı eğitim programı kapsamında Bursa’da muhabirlik dalında bugüne kadar neler yapıldığından bahsetti. Eren, “Bugüne kadar muhabirlik mesleğinde 135 katılımcı programa dâhil olmuş, bunlardan 85’i sektörde, basın ve medya dünyasında istihdam edilmişlerdir.” dedi.

Eren ayrıca işbaşı eğitim programından mezun olup şu an internet editörlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve basın sorumlu müdürlüğü gibi alanlarda çalışan kursiyerlerinin de olduğunu kaydetti ve akademinin paydaşlarını tebrik etti.

HER ANI AYRI BİR HEYECAN

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise konuşmasında eğitimin içeriğine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, iki haftalık hızlandırılmış temel bir eğitim ama aslında bu temel bir bilgi olacak. İşin içine girdiğiniz andan itibaren bu işin bitmediğini, her anın ve zamanın ayrı bir heyecanı olduğunu göreceksiniz. Çok keyifli bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum.”

Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce de açılışta yaptığı konuşmada, sektörün kaliteli iletişimcilere ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “Bazılarınız sektördesiniz, bazılarınız sektöre gireceksiniz. Hem iyi gazeteciler hem de iyi iletişimciler olmak için çeşitli eğitimlerden geçiyoruz. Bu eğitimlerden bir tanesi de bu. Bursa’nın alanında en uzman insanları size eğitim verecek bu süreçte. Kendinizi geliştiriyor olacaksınız ve sonunda İŞKUR’un aracılığıyla bir istihdam sağlanacak. Bu eğitim süreciniz boyunca aklınıza takılan her şeyi hocalarınıza sorabilirsiniz çünkü onların amacı sizin kaliteli birer iletişimci olarak yetişmenizi sağlamak.”

Kaynak : İGFA