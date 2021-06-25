İlgili babaların çocukları yetişkinlikte daha başarılı oluyor

Babalar da en az anneler kadar çocukların hayatında etkin bir rol almalı. Baba ile sağlıklı münasebeti olan ve babasından gereğince sevgi alan çocukların ileride yaşıtlarıyla daha sağlıklı bir irtibat kurduğunu belirten Anadolu Sıhhat Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Çocuğun gelişimi ve bakımıyla ilgilenen ve sorumluluk alan babalarla büyüyen çocuklar ileride akademik alanda daha başarılı oluyor ve toplumsal ortamlarda kendilerini daha düzgün tabir edebiliyor. Babanın anneye dayanak olması, annenin üzerindeki yükü hafifleterek anne-çocuk ortasındaki alakanın kalitesini de arttırıyor” dedi. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Babalar Günü vesilesiyle kıymetli tekliflerde bulundu…

Anneler yalnızca kız çocukları yahut babalar yalnızca erkek çocukları için rol model değildir. Çocukların birinci tanıştıkları toplumsal etraf olan aile içerisinde bir babanın nasıl olacağını, bir annenin nasıl olacağını ve insanların birbirine nasıl davranacağını gözlemlediğini ve öğrendiğini vurgulayan Anadolu Sıhhat Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Çocuğun duygusal gelişimi ve aile içi bağlantıların daha sağlıklı olması için babanın bağlantıya açık olması, ilgili olması, meskenin sorumluluklarına dahil olması önemli” açıklamasında bulundu.

Babanın konutta daha çok sorumluluk alması kıymetli

Annelerin çocuk bakımıyla ilgilenirken babaların meskenin masraflarını karşılayan kişi algısının büsbütün geçmişte kaldığını hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Eskiye nazaran değişen kurallarla artık babanın ailedeki misyonları de yine şekillendi. Babalar artık çocuklara düzgün bir arkadaş, annenin hayatını kolaylaştıran bir eş, konut işlerine ortak olan, disiplini ve dengeyi sağlayan bir kişi pozisyonunda. Çocuğun duygusal gelişimini destekleyen ve aile içi münasebetlerin daha sağlıklı olması için babanın irtibata açık olması, ilgili olması ve meskende daha çok sorumluluk alması önemli” dedi.

İtimat veren bir baba tavrı çocuğun inanç hissinin gelişimi için çok kıymetli

Babanın çocukları ile alakasının çocuğun kendisine olan hürmetini da desteklediğinin altını çizen Ezgi Dokuzlu, “Destekleyen ve inanç veren bir baba tavrı çocuğun gelişiminin sağlıklı tamamlanması ve itimat hissinin gelişimi için çok değerli. Hem kız çocuk hem erkek çocuk için baba yoksunluğu çocuğun gelişiminde sorunlara neden olabilir. Babaları uzakta olan yahut yanlarında olmasına karşın babalarından yakınlık hissedemeyen çocuklar bu boşluğu öbür şeylerle kapatmaya çalışırlar. Biyolojik bağdan öte yakınlık ve çocukla o bağlantıyı kurabilmek çok önemli” halinde konuştu.

Babalar Günü’nde babaları memnun etmek için 10 tavsiye

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, özel günlerin tüketim çılgınlığının desteklemesi, ikram yahut tertiplerin popülaritesinin artmasının özel günlerin doğallığını bozabildiğini hatırlatarak Babalar Günü’nde babaları keyifli etmek için 10 teklifte bulundu:

Babanızla birlikte hoş ve huzurlu bir Babalar Günü kahvaltısı yapabilirsiniz.

Meskende karantina sürecine devam ediyorsa varsa tablet, bilgisayar üzere uzaktan da olsa toplumsallaşmasını sağlayacak araçlar ikram edebilirsiniz.

Babanızı, keşfetmek istediği yahut özlediği bir yere götürebilirsiniz.

Birlikte eski fotoğraflarınıza bakarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Babanıza okumaktan hoşlandığı çeşitte kitaplar armağan edebilirsiniz.

Uzun vakittir görüşemediği, sevdiği bir arkadaşıyla sürpriz bir buluşma organize edebilirsiniz.

Sevdiği biçimde şık ve rahat bir gömlek yahut meskende vakit geçiriyorsa rahat bir eşofman ikram edebilirsiniz.

Babanız planlı yaşamayı seviyorsa ona özel bir ajanda hazırlatabilirsiniz.

Yakınlarınızın da bulunduğu kalabalık bir imajlı görüşme ile Babalar Günü kutlaması organize edebilirsiniz.

Hepsinden ve tüm ikramlardan de kıymetlisi babanıza olan sevginizi en doğal ve en sıcak haliyle kendisine söylemeniz. Sevgiden daha hoş bir armağan yoktur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı