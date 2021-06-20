İlgisizlik kadar, aşırı ilgi de zarar verebiliyor

İlgisiz babanın çocukta yol açabileceği problemler

Baba varlığını ve takviyesini çocuğa hissettirmediğinde çocuğun bir ayağı boşta kalır, eksik, kıymetsiz ve yetersiz hisseder.

Çocuk için baba gücü temsil eder. Babanın gücünü görmek çocuk için bir takviye ve destek misyonu görür. Çocuklar kimi vakit dışarıdan özgüvenli ve güçlü görünebilirler meğer büyüyebilmek kendi içinde yaslanabileceği bir güç oluşturmak için babanın gücünü görmeleri ve ona yaslanmaları gerekmektedir lakin bu gücü gördükçe ve ona yaslandıkça daha güçlü hissedebilirler. Kendi içlerinde zorluklara, eksikliklere dayanabilecekleri, onları büyüten bir güç oluşturabileceklerdir. Bu olmadığında, ötekine bağımlı, daima bir diğerinden takviye isteyen, kendine güvenmeyen ve zorluklar karşısında çabuk pes eden bir yapı oluşturmaları kaçınılmaz olabilir.

Baba çocuk için toplumsal dünyaya açılan kapıdır. Baba, anne- çocuk bağına dahil olmadığında çocuk ve anne ayrışamaz. Çocuk dış dünyaya açılamaz, toplumsal bağlar kurmakta zorlanır. Çocuğun toplumsal bağlar kurabilmesi için evvel anne ile bağımlı alakadan uzaklaşabilmesi gerekir bu da fakat çocuğun babanın varlığını hissetmesi ile olur. Annenin her an onunla olmadığını görerek, anneyi babayla da paylaştığını fark etmesi ile mümkün olur.

Baba çocuk için fren fonksiyonu sağladığından hislerini rahatça söz etme alanı sağlar. Çocuk yanlış bir şey yaptığında ya da tehlikede olduğunda babanın orada olduğunu bilir ve bu sayede özgür hisseder meğer baba orada olmadığında çocuk kendini frensiz bir otomobilde hissettiğinden harekete geçmekten, hislerini tabir etmekten çekinebilir. Yanlış yapma ve yanlış yaptığında durdurulmayacağı tasası ile hiç harekete geçemeyebilir. Duygusal ve akademik alanda bir kitlenme yaşayabilir, harekete geçip etkin aksiyonlarda bulunmaz.

Erkek çocuk erkek olmayı, cinsel kimliğini babası aracılığı ile kazanır. Babanın nasıl özellikleri olduğu, annesine nasıl davrandığını izler ve çocuğun gelecekte nasıl bir erkek olacağı üzerinde bu tecrübeleri epeyce belirleyicidir şayet baba çocuğa ilgisiz davranıyorsa çocuk kendini bedelsiz görecektir şayet öfkeli ve tahammülsüz bir baba ile karşılaşıyorsa o da gelecekte öfkesini denetim etmekte zorlanacaktır. Babanın varlığı ve erkek çocuğa olan hali, çocuğun gelecekte nasıl bir erkek ve baba olacağı üzerinde son derece tesirlidir.

Kız çocuğun karşı cins ile kuracağı bağın niteliği babanın bu süreçteki rolüne bağlıdır şayet baba çocuğu görmezden gelirse çok sert, bedelsiz ve değersiz hissettirdiğinde karşı cinsle bağlarında de benzeri bir dinamik gerçekleşecektir.

Çok ilgili babanın yol açabileceği problemler

Çocuklar her şeyi bildiklerini, her şeye güçlerinin yettiğini düşünmek isterler ve çocuk olmanın yetersiz taraflarına katlanmakta zorlanabilirler lakin çocukların engellenmeye ve negatif durumlarla dayanabilmeye toleranslarının gelişebilmesi, hayal kırıklıklarına dayanabilmesi için öncelikle meskende birtakım yasaklar ve yoksunluklarla müsabakaları gerekir. Üzülmesin ya da ağlamasın diye her istediği yapılan çocuk bekleyemez, erteleyemez ve büyüyemez. Bu kapasitesinin gelişebilmesi için babaların yapılandırıcı yasaklar koyması, bekleyebilmeyi öğrenmesi için her istediğini çabucak yapmaması, kimi şeylere ulaşamayacağını öğretmesi gerekir. Kurallar otomobilin freni üzeredir, çocuğun kendini durdurmayı öğrenmesi için evvel baba tarafından bu frenin çocuğa sağlanması gerekir.

Çocuklar için bir oyunda kaybeden olmak ya da istediğine ulaşamamak dayanması güç bir durum olsa da sağlıklı ruhsal gelişim için çocuğun deneyimlemesi için gerekli bir durumdur. Kimi vakit babalar çocukları üzülmesin, kendilerini makus hissetmesin ya da öfkelenmesin diye çocuk karşısında güçsüz bir pozisyona geçebilmektedirler. Bilerek oyunda çocuğa yenilmek, kimi şeyleri yapamıyormuş üzere davranmak ya da çocukların kendilerinden daha güçlü olduklarını söyleyebilmektedirler. Durum bu türlü olduğunda öncelikle çocuk babayı kendinin akranı zannetmekte ve koyduğu kurallara uymamaktadır. Daha da kıymetlisi erkek çocuk baba ile rekabete girer, babadan daha güçlü olduğunu görmek ister fakat daha sonra babanın gücünü fark edip kabul eder böylelikle hem ruhsal olgunlaşma gerçekleşirken hem de ebeveynin koyduğu kurallar kabul edilir fakat baba burada bahsedilen güçlü pozisyonu almadığında çocuk kendini konutun hakimi zanneder.

Baba gerekli durumlarda çocuğa fren fonksiyonu sağlamadığında çocuk duygusal bir boşluk içinde hisseder, riskli hareketlerde ve davranışlarda bulunur, hudutları kendini tehlikeye atarcasına zorlayabilir. Çocukluk çağında sıklıkla; davranış bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu formuna dönüşebilir.

Babası tarafından konutta yasaklarla ve kurallarla karşılaşmayan çocuk, okulda ve toplumsal münasebetlerde de çeşitli zorluklar yaşar. Arkadaşlık bağlantılarında; her şey kendi istediği üzere olsun ister. Daima merkezde ve kazanan olmak ister, herkesi yönetmek ve her şeye hakim olmak ister. Paylaşmak ve beklemek epey zordur. İstedikleri dışında bir şey olduğunda başka çocuklar üzerinde zorbalığa başvurma ya da öfke krizleri yaşayabilirler.

Öteki bir zorluk alanı da okulda görülür. İsteklerini erteleyemeyen, bekleyemeyen çocuk okulda da sırasını bekleyemez, derslerde dikkatini toparlayamaz, ödevlerini yapmakta zorlanır. Meskende her istediğini yapan ve babanın koyduğu hudutlar ile karşılaşmayan çocuk, okulda da okulun kurallarına, öğretmenin yönergelerine uymakta zorlanır çoğunlukla sınıf nizamını bozucu hareketlerde bulunur.

İlgili babanın olumlu tesirleri

İlgili bir baba sayesinde; erkek çocuk erkeksiliği ve cinsel gelişimi babayı model alarak, baba ile ilgisi aracılığı ile öğrenir. Erkek çocuk 3 yaş devrinde anneye hayran olduğu ve babanın yerini almak istediği bir devirden geçer. Baba ile rekabete girer, babadan daha güçlü olduğunu zanneder. Babaların burada çocuğun özgüvenini kıracak ve kıymetsiz hissettirecek hallerden uzak kalabilmesi son derece değerlidir. ‘Sen ne anlarsın’, ‘yapamazsın’ yerine büyümek konusunda motive eden ‘şimdi küçüksün fakat büyüdüğünde sen de yapabileceksin’ üzere hem destekleyici hem de çocuksu pozisyonunu hatırlatan, babanın kendi yerini de koruduğu bir lisan çocuğa gelecekte de değerli kazanımlar sağlar.

Kız çocuğun gelişiminde ise; çocuğun karşılaştığı birinci erkek figür babadır. 3 yaşları civarında kız çocuk anne ile rekabete girer, annenin yerini almak ve babanın gözdesi olmak ister. Babanın ortadaki dengeyi kurabilmesi son derece kıymetlidir. Bu süreçte hem çocuğa kıymetli ve kıymetli hissettiren hem de çocuğun gözünde annenin yerini ve bedelini koruyan baba kızını geleceğe sağlıklı formda hazırlar. Anne hakkında çocuğun yanında tenkitte bulunmayan baba sayesinde çocuk; annenin yerine geçemeyeceğini lakin büyüyüp annesi üzere bir bayan olduğunda babası üzere biri tarafından sevilebileceğini fark ederek bu devirden sağlıklı bir halde büyüme ve olgunlaşma motivasyonu ile çıkar.

Babanın varlığı ve ‘prenses kızım’ , ‘güzel kızım’ , ‘akıllı kızım’ üzere hoş kelamları ile çocuk bedelli ve sevilmeye paha bulur kendini. Baba tarafından sevilen kız çocuk gelecekte fakat sevilen ve bedelli bulunan bir bayan olabilir. Aksi halde hırpalandığı ve makûs muamele gördüğü alakalar kurabilmektedir.

Çocuklarıyla vakit geçiren, onların sıkıntılarıyla ilgilenen, iştirakçi bir baba birebir vakitte anne ile de sorumlulukları paylaşacağından annenin çocuklarına karşı daha tahammüllü ve anlayışlı davranabilmesini sağlar. Anne-çocuk ortasındaki çatışmaları azaltır.

Hibya Haber Ajansı