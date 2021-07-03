İlk çeyrekte 2,9 milyon DDOS saldırısı gerçekleşti

Teknolojinin gelişmesi ile trendlerin ve hizmetlerin değişmesi gündeme dair odak noktalarımızın farklılaşmasına neden oluyor. Kuruluşların çevrim içi hizmetlere son derece değer verdiği bu periyodu kıymetlendirmek isteyen siber hatalıların gündeminde de DDoS hücumları bulunuyor. Sıhhat, eğitim, finansal hizmetler ve e-ticaret dahil olmak üzere farklı dalları hedefleyen saldırganlar, rekor düzeyde DDoS saldırısı düzenleyerek kurumları hiç olmadığı kadar güç durumda bırakıyor. 2021’in birinci çeyreğinde yaklaşık 2,9 milyon DDoS saldırısı başlatıldığını ve bu durumun 2020’deki tıpkı vakte nazaran %31’lik bir artışı söz ettiğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Yöneticisi Gürsel Tipsin, taarruzlara karşı güvenliğini güçlendirmek isteyen kurumlar için 5 kıymetli teklifte bulunuyor.

Birçok kurumun çevrim içi platformlardaki varlığını artırdığına şahit olan siber hatalılar, farklı dallara yönelik akınlar düzenlemeyi ihmal etmiyor. Yapılan araştırmalara nazaran 2021’in birinci çeyreği ile 2020’nin birinci çeyreği ortasında sıhhat hizmetlerine yönelik düzenlenen DDoS atak sayısında yıllık %53 oranında bir artış görülürken, eğitim kesimindeki artışın %41 oranında olduğu raporlanıyor. Önemli boyutlarda artışa geçen DDoS hücumlarından ötürü hizmetleri hasar gören kurumların finansal kayıplara ek olarak uzun vadede prestij kaybına da uğrayabileceğini hatırlatan Gürsel Tipsin, şirketlerin bu taarruzlarla müsabakadan evvel güçlü bir siber güvenlik altyapısı kurmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Komtera Teknoloji Kanal Satış Yöneticisi Gürsel Tipsin, DDoS akınlarına karşı 5 siber güvenlik adımını sıralıyor.

1. Bant genişliğinizi artırın

DDoS ataklarını önlemek ismine altyapıları dirençli hale getirmek için atılabilecek en temel adımlardan birini, kâfi bant genişliğine sahip olmak oluşturuyor. Geçmişte rastgele bir saldırganın sahip olabileceğinden daha fazla bant genişliğine sahip olmak, DDoS ataklarından kaçınmak için mümkün olsa da büyütme ataklarının artmasıyla bu durum artık tesirli olmayabiliyor. Geniş bant genişliğinin beklenmedik site trafiği konusunda kurumları rahatlatabileceğini belirten Gürsel Tipsin, bunun ataklara karşı tek başına kâfi olmayacağını da ayrıyeten hatırlatıyor.

2. Altyapınızdaki yedekliliğe değer verin

Bir saldırganın sunuculara karşı başarılı bir biçimde DDoS saldırısı başlatmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak ve ortalarındaki trafiği dağıtmak için bilgilerinizin yeterli bir yük dengeleme sistemi ile birden çok bilgi merkezine dağıtıldığından emin olunması kıymet arz ediyor. Bu data merkezlerinin farklı ülkelerde yahut en azından birebir ülkenin farklı bölgelerinde yer alması ayrıyeten tesirli olacaktır.

3. Ağ donanımınızı DDoS ataklarına karşı güçlendirin

Bir DDoS saldırısını önlemeye yardımcı olmak için yapılabilecek birkaç kolay donanım yapılandırma değişikliği bulunuyor. Örneğin, güvenlik duvarını yahut yönlendiriciyi gelen ICMP paketlerini bırakacak yahut ağın dışından DNS karşılıklarını engelleyecek formda yapılandırmak, makul DNS ve ping tabanlı hacimsel atakları önlemeye yardımcı olabiliyor.

4. Anti-DDoS donanım ve yazılım modüllerine sahip olun

Sunucuların ağ güvenlik duvarlarını daha özel web uygulama güvenlik duvarları ile korumak daha tesirli olurken, yük dengeleyicileri de kullanmak kıymetli adımlardan birini oluşturuyor.

5. DDoS muhafaza aygıtları kullanın

Gelişmekte olan ağ ve uygulama tehditlerine karşı hizmetleri garanti altına alan gerçek vakitli bir DDoS savunma ve taarruz müdafaa aygıtına sahip olunması gerekiyor. Yüksek hacimli, şifreli yahut çok kısa vadeli tehditlere karşı otomatik olarak mitigation başlatan DDoS savunma ve taarruz muhafaza aygıtları, pak trafiği süratlice muteber kaynaklara ileterek sistemlerinizi koruyor.

Hibya Haber Ajansı