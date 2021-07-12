İlk Fırsat Programı’na yoğun ilgi

Temel Holding’in toplumsal yatırım ünitesi Temel Sosyal’in, patronlar tarafından az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun diplomalı genç işsizliğine tahlil modeli oluşturmak ve gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmak gayesiyle 2016 yılından beri hayata geçirdiği Birinci Fırsat Programı’na ilgi her geçen yıl artıyor. Gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmaları ve araştırmaları alarak, Birinci Fırsat ve İngilizce Fırsatım programlarını hayata geçiren Temel Toplumsal, toplumsal sıkıntılara tahlil arayan bu Programların etrafında ortalarında kurumsal ve tıpkı destekçiler, iştirakçiler, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan büyük bir ekosistem geliştirmiştir.

Birinci Fırsat Programı gençlere, sivil toplum kuruluşlarında (STK) özel dalda de karşılığı olan kurumsal irtibat, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme üzere birimlerinde iş tecrübesi sunuyor. Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam vakitli ve maaşlı olarak çalışarak birinci iş tecrübelerini kazanan program iştirakçilerinin maaşları, Temel Holding ile Birinci Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşarak gençlere takviye olmak isteyen kurumlar tarafından karşılanıyor. Eğitimin sürekliliğine ve gelişen dünya muhtaçlıkları doğrultusunda yetkinliklerin güçlendirilmesine inanan Temel Toplumsal, Birinci Fırsat Akademisi kapsamında iştirakçilere 250 saatten fazla eğitim ve gelişim dayanağı de sağlıyor. İngilizce eğitiminin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl maharetleri olarak isimlendirdiği alanlarda pek çok eğitime katılan gençler, tıpkı vakitte kıymetli kurumların yöneticilerinden mentorluk takviyesi de alıyorlar. STK’larda iş tecrübesi kazanan bu gençler, ek olarak prova mülakatlar, söyleşiler vb. etkinliklerde alanında uzman bireylerin engin bilgilerinden yararlanıp geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı tamamlıyor.

2021’de 6. devri başlayan Birinci Fırsat Programı, 5 yılda 150 gencin Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında iş tecrübesi kazanmalarını sağlarken, toplumsal yarar yaratan STK’ların nitelikli genç iş gücünden faydalanmalarına takviye oldu. Birinci Fırsat iştirakçilerinin program bitmeden iş teklifi alma oranı %82 olurken, 6 ay sonundaki istihdam oranı ise %100 oldu.

Birinci Fırsat Programı’nın sağladığı faydayı görmekten ve her geçen yıl daha fazla gence fırsat eşitliği sağlamaktan ötürü keyifli olduklarını lisana getiren Esas Holding İdare Heyeti Lider Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Toplumsal olarak; Temel Holding’in sorumlu vatandaşlık bedelini ailemizin topluma yatırım vizyonu ile birleştirerek toplumsal problemler için ortak tahliller üretmeyi amaçlıyoruz. Gençlere yapılan yatırımın hem bugüne hem de geleceğe yatırım olduğuna gönülden inanıyoruz. Bu inançla hayata geçirdiğimiz Birinci Fırsat Programı’na ilgi her geçen gün artıyor. Bu ağır ilgi yanlışsız bir bahse odaklandığımızı ve gençlerin kıymetli sorunlarından birine tahlil modeli sunduğumuzu gösteriyor. Bu kıymetli sorunun tek bir kurum ya da kişinin uğraşı ile çözülemeyeceğini savunuyor, kolektif tesirin gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin istihdama erişimde fırsat eşitliğine duydukları muhtaçlığı karşılayarak refah düzeylerinin artırılması için tüm ilgili kurumlarla her daim el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefle, iki bini aşkın kişi ve kurumdan oluşan ekosistemimizle derin iş birlikleri geliştirerek gençlere umut aşılıyor, tahlile katkı sağlamak için kamuoyu ve farkındalık yaratma çalışmaları yürütüyoruz. Birinci Fırsat Programı’ndan Ekim 2021’de mezun olacak 55 iştirakçimiz ve 2021 yılında programa katılacak 50 genç ile birlikte 6 yılda toplam 200 gence birinci fırsatlarını sunmuş olacağız. Gençlerin öğrenmeye duydukları heyecan ve meslek gayeleri konusunda gösterdikleri gayret bizi çok heyecanlandırıyor ve onlara yarar yaratacak yeni programlar geliştirmek için teşvik ediyor. Bu fikirden hareketle 2021 yılında başlattığımız İngilizce Fırsatım Programı ile de bu yıl 150 gence yabancı lisan eğitimi veriyoruz. Temel Toplumsal olarak kolektif tesirin gücüne inanarak, her yıl sayıları artan kurumsal destekçilerimizle birlikte daha fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz. Ekosistemimizdeki bedelli paydaşlarla birlikte ülkemizin yarınları olan gençlerimize okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sunacak iyileştirmeleri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sayılarla 2021 Birinci Fırsat Müracaatları

2016 yılında başlayan Birinci Fırsat Programı 6 yılda toplam 20.482 müracaat aldı. 2021 yılında Programa 80 kentteki 118 farklı üniversiteden mezun 3.844 genç başvurdu. Müracaatların %21’ini erkek, %79’unu bayan adaylar oluşturdu. Birinci Fırsat Programına başvurarak farklı alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarında iş tecrübesi kazanmak isteyen yeni mezun gençlerin %58’inin etkin gönüllük yapması, %83’ünün üniversite kulüp ve topluluklarında yer alması gençlerin toplumsal problemlere hassas olmanın yanı sıra tahlil için de katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Gelen müracaatların %67’sinin İstanbul dışında ikamet etmesi, Anadolu’daki az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlere ulaşmayı hedefleyen Birinci Fırsat Programı’nın gerçek hususa odaklandığına işaret ediyor.

Haziran-Ağustos ayları boyunca yapılacak kıymetlendirme ve mülakat süreçlerinin tamamlanmasının akabinde Birinci Fırsat Programı’na kabul edilen gençler, oryantasyonun akabinde 1 Eylül 2021 tarihinde STK’larda kabul edildikleri durumlarda işbaşı yapacaklar.

Hibya Haber Ajansı