“İlk işimde bu işi beceremiyorum diye düşünmüştüm.”

Türkiye ve gündeme dair hususları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatkarları ile Güçlü PSM ve PSM Online’dan seyirci karşısına çıkan Schweppes’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, hoş ve başarılı oyuncu Funda Eryiğit oldu.

Müzikten, stand-up’a, mizahtan şimdiki bahislere; kültürün her alanına dokunan ve her anı cümbüş dolu dakikalara sahne olan, Kuvvetli PSM YouTube kanalında yayınlanan Schweppes’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin yeni kısmında sevilen oyuncu Funda Eryiğit, hem samimi itirafları hem de sevinçli tutumuyla geceye damgasını vurdu.

Pandemi sürecini İzmir, Çeşme’de geçiren ve İstanbul’a yeni dönüş yaptığını anlatan başarılı oyuncu; “Yaklaşık bir buçuk yıldır İzmir, Çeşme’deydim. Bütün salgın sürecini orada geçirdim. İstanbul’a döneli çok olmadı, hatta hala daha eşya yerleştirmek ve valiz boşaltmakla uğraşıyorum.” sözlerini kullandı. Uzun müddet İstanbul’dan uzak kalmak ve sonrasında tekrar İstanbul’un hareketli akışına adapte olmanın nasıl bir deneyim olduğunu da anlatan hoş oyuncu; “Döneceğim aşikâr olduğu vakit epey büyük dramalar yarattım kendime açık konuşmak gerekirse. Bir daha bu balkonda oturamayacak mıyım, kahvecime hoşça kal diyemedim üzere sebeplerden gözümün olduğu çok oldu. Döndüğüm vakit İstanbul’a tekrar adapte olmak uzun sürecek diye düşünüyordum ancak hiç beklediğim üzere olmadı. İki üç gün içerisinde, valiz boşalt, eşyaları yerleştir derken yine o kaosa alışmış bir halde buldum kendimi.” kelamlarıyla herkesi güldürü.

Programın sevilen kısmı “Gözlerimin İçine Bak’’ta kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren başarılı ve hoş oyuncu, “Hiç zımnî bilinmeyen dinlediğin ve çok sevdiğin bir müzik var mı?” sorusuna “Gizli bilinmeyen dinlediğim bir müzik yok fakat yalnızken daha coşkuyla eşlik ettiğim ve kendimi kaybettiğim modüller oluyor elbette, mesela birinci aklıma gelenlerden birisi Gülşen’in Bir İhtimal Biliyorum müziği. Olağanda de açıp dinlerim ancak konutta yalnızken dinlediğimde işler değişiyor.” karşılığıyla stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.

“Tiyatro samurayı bir tiptim.’’

Konservatuvar eğitimi öncesinde Milletlerarası Alakalar kısmında de eğitim aldığını anlatan başarılı oyuncu, “Konservatuvarda biraz burnu havada bir öğrenciydim sanırım. Doğal bunda evvelki Memleketler arası Bağlar kısmının de tesiri vardı. Kendi dönemimdeki beşerlerle aramda çok yaş farkı yoktu tahminen fakat o vakitler bana çok geliyordu. Kenarda daima kitabını okuyan tiyatro samurayı bir tiptim daha fazla.” kelamlarıyla üniversite devrini anlattı. Mezun olduktan sonra ekranlardaki birinci işinin “Canım Ailem” olması ve birlikte çalıştığı insanların kendisi için büyük bir tecrübe ve talih olduğunu da anlata hoş oyuncu; “Canım Ailem birinci işimdi. O kadar acemiydim ki kamera önünde, kameranın neresine bakacağım neresinden geçeceğim hiçbir şey bilmiyordum. Hatta ben galiba oyunculuk yapmamalıyım bu işi beceremiyorum diye bile düşündüğüm olmuştu. Fakat birlikte çalıştığım beşerler o kadar yardımcı ve yönlendiricilerdi ki çok kısa sürece bu acemiliğimi onların sayesinde üzerimden atabildim.” Tabirlerini kullandı.

Tiyatro sahnesinde olmayı çok özlediğini de söz eden başarılı oyuncu; pandeminin çabucak öncesinde yeni bir oyunun provalarında olduğunu da anlattı. Hazar Ergüçlü ile sahneyi paylaşacakları bu yeni oyunun prova sürecinin her şeyin olağana dönmesiyle birlikte çok tekrar başlayacağını da belirten hoş oyuncu oyunu Kuvvetli PSM sahnesinde seyirciyle buluşturacaklarını da müjdeledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı