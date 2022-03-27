Roman Eylem Planı projesi sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Roman Eylem Planı” çerçevesinde “İlle de Spor Olsun” dedi. Roman mahallelerdeki çocukların sporla içi içe olmalarını sağlamayı amaçlayan pilot etkinliğin, İzmir’in tüm ilçelerine yayılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sporda fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Roman Eylem Planı” çerçevesinde “İlle de Spor Olsun” etkinliğini düzenledi. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’ndaki pilot etkinlik, Roman çocukların sporla içi içe olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Etkinliğin İzmir’in tüm ilçelerine yayılması planlanıyor.

Yaklaşık 30 çocuğun aileleriyle birlikte yer aldığı etkinlikte, çocuklar sportif yetenek ölçümüne girdi, buz pateni pistinde kayarak keyifli vakit geçirdi ve Milli Atlet Muammer Demir ile bir araya geldi.

“Spor bilincinin aşılanması önemli”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu uyuşturucuyu önleme konusunda sporun çok önemli olduğuna dikkat çekti ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı projenin sürekli hale geleceğini vurguladı. Purçu, “Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere erken yaşlarda spor bilincinin aşılanması çok önemli” dedi.

“Başkanımız yanımızda”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, dezavantajlı çocukların topluma kazandırılmasının önemini vurgulayarak “Velilerimizin çocuklarımızı spora yönlendirmeleri çok önemli. Onların bilinçlenmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız için önemli bir kazanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz projeleri desteklemek ve sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de kentimizdeki spor kültürünü artırmak ve sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak adına sürekli yanımızda yer alıyor” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde spora yönlendim

Milli Atlet Muammer Demir ise “Ben de çocuklarımızın geçtiği yollardan gittim ve önemli başarılar elde ettim. Şu anda gördüğüm manzara karşısında gerçekten çok duygulandım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sportif yetenek ölçümü ve spora yönlendirme programı sayesinde keşfedilerek atletizmde sayısız madalya kazandım. Velilerimizden isteğim çocuklarını spora yönlendirmek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı