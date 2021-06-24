ILO Türkiye Ofisi Ev İşçiliği Türkiye Raporu

Memleketler arası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin hazırladığı rapor çoğunluğunu bayanların oluşturduğu ve birçoklarının kayıt dışı çalıştığı konut çalışanlarının beşere yakışır şartlarda çalışabilmesi için ILO’nun 189 Sayılı Konut Çalışanları Kontratı ışığında daha fazla toplumsal müdafaaya ve inançlı istihdama dâhil edilmeleri gerektiğini vurguluyor

Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, çoğunluğu bayan olan ve kayıt dışı çalışan mesken emekçilerinin global salgınla daha da derinleşen sosyo-ekonomik problemlerini ve şartlarını ortaya koymak ve mesken personellerinin çalışma şartlarının güzelleştirilmesine yönelik tahlil teklifleri sunmak hedefiyle bir rapor hazırladı.

Rapor, 17 Haziran 2021 tarihinde işçi-işveren örgütleri ve kamu kurumları temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleşen çevrim içi aktiflikte kamuoyuyla paylaşıldı.

Dr. Ceyhun Güler tarafından hazırlanan “Ev İşçiliğinin Türkiye’deki Görünümü: Kapsam, Boyut ve Sorunlar” Raporu konut personellerinin mevcut sosyo-ekonomik ve hukukî durumunu ve problemlerini iş sıhhati ve güvenliği, çalışma kuralları, istihdam edilme formülleri, sendikal haklar ve örgütlenme, kontrol ve teftiş bağlamında tahlil ederek, mesken çalışanlarının beşere yakışır çalışma şartlarında çalışmalarına ve mevcut meselelerin tahliline yönelik siyaset tekliflerinde bulunuyor.

ILO Türkiye Ofisi’nin İsveç takviyesiyle yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha Düzgün İşler” Programı kapsamında hazırlanan ve husus ile bağlı kapsamlı literatür taramasının yanı sıra mesken personelleriyle, kamu kurumlarının, emekçi ve patron örgütlerinin temsilcileriyle derinlemesine yapılan görüşmeleri de yansıtan Rapor global salgının konut personellerinin çalışma şartlarına olan tesirini de ele alıyor.

Kayıt Dışılık ve Sayısal Dataların Azlığı Birbirini Etkileyen Öncelikli Problemler

Çoğunluğunu bayanların oluşturduğu konut çalışanlarının öncelikli meselelerinin kayıt dışı ve teminatsız istihdam olduğuna dikkat çeken rapor kayıt dışılığın tıpkı vakitte konut çalışanlarının sayılarının sağlam bir biçimde tespit edilebilmesinin ve münasebetiyle konut personellerinin sıkıntılarının boyutunun belirlenmesinin ve bu meselelere yönelik tahlil tekliflerinin geliştirilmesinin önündeki en kıymetli mahzurlardan biri olduğuna vurgu yapıyor.

TÜİK bilgilerine nazaran Türkiye’de mesken işçierinin yüzde 90’ından fazlası bayanlardan oluşuyor ve konut işiçilerini örgütleyen sendikaların verdiği bilgilere nazaran Türkiye’de bir milyonun üzerinde konut çalışanı var.

Rapora nazaran, kayıt dışı çalışmanın yaygın olması, konut emekçilerinin çalıştığı iş yerlerinin ekseriyetle özel hanelerden oluşması, emekçi patron bağlarının klasik istihdam yapısının dışında kalması, sayısal tespitlerin çoğunlukla beyana dayanması nedeniyle iddianın ötesinde net sayının tam olarak belirlenememesi bir taraftan kayıt dışılık oranının tespitini de zorlaştırırken öteki taraftan kayıt dışılığın fazla olması da konut emekçilerinin tam sayılarının tespitini güçleştiriyor.

Konut Emekçilerinin En Az Yüzde 70’i Faal Toplumsal Muhafazadan Mahrum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına ve Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine nazaran Türkiye’deki mesken çalışanlarının en az 70’inin faal bir toplumsal muhafazadan mahrum olduğunu tabir eden Rapora nazaran bu oran konut çalışanlarını örgütleyen sendikaların kestirimleri dikkate alındığında yüzde 90’ın üzerine çıkıyor.

Rapor, Türkiye’de konut emekçilerinin sigortalı çalışmalarının sağlanmasına yönelik 2015 yılında yapılan düzenlemelerin değerli bir adım olduğuna işaret etmekle bir arada mesken personellerinin daha aktif bir toplumsal müdafaa sistemine dahil edilmesinin gerekliliğini vurguluyor.

Daha Aktif ve Kapsamlı Toplumsal Muhafaza Sistemine Gereksinim Var

Rapora nazaran mesken personelliği alanındaki en kıymetli meselelerden birisi Türkiye’deki mesken emekçilerinin, iş kanunu da dahil olmak üzere istihdam alakalarını düzenleyen temel kanunların kapsamı dışında olmaları ve konut personellerinin iş tarifleri ile yapacakları işin kapsamının belirlenmesine yönelik yasal düzenlemenin olmaması. Bu durum, hak ve yükümlülükleri Türk Borçlar Kanunu ile tanımlanan konut emekçileri için belirsizlik yaratıyor ve iş yüklerini ağırlaştırabiliyor.

Daha Âlâ Çalışma Standartları İçin Kayıtlı İstihdamı Artırmaya Yönelik Yasal Düzenlemeler Değerli

Mesken emekçilerinin teminatsız, aşikâr bir mesai saatinin olmadığı, iş tariflerinin belgisiz olduğu, müsaade haklarından mahrum, fiyat standartlarının ve garantisinin olmadığı, iş sıhhati ve güvenliğine ait standartların belirlenmediği bir ortamda ağır çalışma şartları altında çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Rapor bu bağlamda daha faal ve kapsayıcı yasal düzenlemelerin yapılarak konut emekçilerinin kayıtlı istihdamının teşvik edilmesinin konut personellerinin çalışma haklarından ve standartlarından yararlanmalarına katkıda bulunacağına dikkat çekiyor.

İş Sıhhati ve Güvenliği ile Şiddet ve Taciz de Öne Çıkan Meseleler

Mesken emekçilerinin karşı karşıya kaldıkları iş sıhhati ve güvenliği sorunlarının bir birçoklarının önlenebilir olduğunu vurgulayan Rapor’da bu mevzuya dair gerekli tedbirlerin alınmaması ve kâfi şuur seviyesinin oluşturulmaması nedeniyle konut çalışanlarının iş kazaları ile karşılaştığı yahut yapılan işle ilgili çeşitli hastalıklara maruz kaldığı söz ediliyor.

Rapor’a nazaran mesken çalışanları fizikî, biyolojik, kimyasal ve psiko-sosyal pek çok iş sıhhati ve iş güvenliği riski altında ve alandaki iş kazalarının birçok düşme, kayma yahut yaralanma halinde tezahür ediyor. Kas ve iskelet hastalıkları, bulaş riski, teneffüs yolu hastalıkları da mesken emekçilerinin en sık karşılaştıkları problemler ortasında yer alıyor.

Bunun dışında patronun çalışana karşı uyguladığı makus muamele, şiddet ve taciz de Rapor’da dikkat çeken öbür problemler olarak belirtilirken konut personellerinin ekseriyetle özel hanelerde ve izole biçimde çalışmalarının bu durumun sebeplerden birisi olarak söz ediliyor.

Rapor’a nazaran şiddet, yiyecek yoksunluğu, ruhsal baskı, haksız yere suçlama, anlayışsızlık, küçümseme ve mahpus dâhil olmak üzere cinsel, ruhsal ve fizikî istismar mesken personellerinin karşılaştığı en ağır sıkıntılar ortasında yer alıyor.

Mesken Personelleri Sendikal Hak ve Özgürlüklerden Yararlanamıyor

Rapor konut çalışanlarının sendikal hak ve özgürlüklerden aktif bir formda yararlanamadığını zira bunu sağlayacak aktif bir düzeneğin olmadığı tespitinde de bulunuyor.

Rapor’a nazaran, konut işlerinin kendine mahsus yapısı ve işyerlerinin özel hanelerden oluşması, konut çalışanlarının birçoklarının çalışma hayatına ait yasal düzenlemelerde kapsam dışı sayılmaları, sistemsiz ve süreksiz çalışma, işyerinde çalışan mesken çalışanı sayısının az olması üzere nedenler de örgütlenmeyi güçleştiren ögeler ortasında.

Covid 19 Mesken Çalışanlarının Sorularını Derinleştirdi

Rapor’un öne çıkarttığı öteki bulgulardan biri ise global salgının, birçok kayıt dışı çalışan konut personellerinin sorularını bu periyotta daha çok derinleştirdiği. Bu devirde mesken personellerinin birçok işlerini kaybetmiş, iş teminatından mahrum olmaları nedeniyle ise gelir kaybı yaşamış ve birebir vakitte gelir kayıplarıyla kontaklı olarak barınma, beslenme, sıhhat üzere temel haklara erişimde zahmet çekmiştir.

Rapor’a nazaran mesken çalışanları bu devirde toplumsal muhafaza tedbirlerinden ve sağlanan dayanaklardan faydalanamamıştır. Salgın periyodunda çalışmaya devam eden konut personellerinin ise iş yükleri ve çalışma mühletleri artmış, bilhassa yatılı çalışan emekçiler uzun mühlet müsaadesiz çalışmak zorunda kalmıştır. Bunun yanında çalışmaya devam eden konut emekçilerinin hastalığa/virüse yakalanma riskleri de artmıştır.

Global salgın devrinde hem çalışma ömründe hem de aile/ev içerisinde mesken çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet de artmıştır. Mesken personelleri çalışma ömründe en çok ekonomik şiddetin arttığını, aile/ev içerisinde ise en çok ruhsal şiddetin arttığını belirtmiştir.

Siyaset Teklifleri ve Konut Emekçilerinin Talepleri

Tüm bu problemler ışığında bir dizi tahlil teklifinde bulunan Rapor bilhassa konut emekçilerinin büyük çoğunluğunun kayıt dışı istihdam edilmesi nedeniyle, kayıtlı istihdamın artırılması maksadıyla aktif bir toplumsal muhafaza düzeneğinin ve kayıtlılık/sigorta sisteminin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak ayrıyeten problemlerin boyutunun tespit edilmesi ve tahlil tekliflerinin geliştirilmesi açısından mesken çalışanlarının sayılarının net olarak belirlenmesinin elzem olduğuna dikkat çekiyor.

Rapor ayrıyeten, mesken personellerinin özgün çalışma şartlarını ve gereksinimlerini dikkate alan özel yasal düzenlemelerin yapılması davetinde bulunarak mesken personellerinin standart çalışma şartlarına ve haklarına sahip olması, beşere yakışır şartlarda çalışabilmesi maksadıyla personel ve patron taraflarıyla mutabık kalınarak hazırlanacak ve devlet tarafından desteklenecek standart iş mukavelelerinin hayata geçirilmesinin değerli olduğuna vurgu yapıyor. Böylelikle iş tariflerinin daha besbelli olabileceği belirtiliyor.

Mesken emekçilerinin taleplerine de yer veren Rapor’da, konut çalışanlarının öbür emekçilerle birebir statüde sayılabilmeleri, başka tüm çalışanlarla tıpkı haklardan yararlanabilmeleri ve alandaki kayıt dışılığın önlenmesi için Türk Borçlar Kanunu kapsamında hak ve yükümlülükleri düzenlenen konut çalışanlarının, İş Kanunu kapsamına dâhil edilmeleri istikametinde ağır talepleri olduğu da belirtiliyor.

Tüm bu düzenlemeler için ILO’nun 189 Sayılı Mesken Çalışanları için Beşere Yakışır İş ve 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı’ndaki yol ve formüllerin benimsenerek kullanılması konut personellerinin beşere yakışır işlere erişimleri için birincil bir öge olarak vurgulanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı