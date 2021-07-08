İmamoğlu, Sazlıdere’de “Beton Kanal” gerçeğini anlattı

İBB Lideri Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki cumartesi günü atılacağı tez edilen “Beton Kanal” temeliyle ilgili gerçekleri, şantiye alanının kurulduğu Sazlıdere Barajı kıyısında anlattı. “Şimdi size bir illüzyonu anlatmaya başlayacağım” diyen İmamoğlu, “Her ne kadar ismine ‘kanal projesi temel atma töreni’ dense de açık kaynaklardan da ulaşılan bilgilere nazaran bu temel atma merasimi, Kuzey Marmara Otoyolu’nun TEM Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı ortasındaki Kuzey Marmara Otoyolu İlişki Yolu projesi olduğu gözlenmektedir. Çok daha evvelden planlanmış bir köprünün ayaklarını buraya dikmek suretiyle, ‘Kanal temeli attım’ demek, yalnızca siyaseten günü kurtarma uğraşıdır. Bugün Türkiye’nin gündeminde Kanal İstanbul diye garabet bir gündem olmasaydı dahi, bu köprü yapılacaktı. İşte illüzyon budur” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı