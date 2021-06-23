İmplant yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler

Çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilen yapay diş kökü olarak tanımlanan diş implantı hakkında yaptıranların ve yaptırmak isteyenlerin başında pek çok soru var. Diş implantı sıkıntı mu? Diş implantı yaptırmak acıtır mı? Diş implantı yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmek gerekir? Diş implantı yaptırdıktan sonra neler yenir? Diş Doktoru Zafer Kazak kıymetli bilgiler verdi.

Titanyum beden dokuları ile etkileşime girdiği ve kuvvetlere karşı dirençli bir gereç olduğu için implant materyali olarak tercih edilir. İmplantlar daha evvelce kaybedilmiş dişlerin oluşturduğu boşluklara ya da önemli bir enfeksiyon yoksa çabucak çekim sonrası diş yuvasına yerleştirilebilir. İmplant uygulamasının asıl gayesi, üzerine kullanılabilir dişler yapmaktır.

İmplantlar, sabit ya da hareketli protezler yapmak maksadı ile kemiğin kâfi ve uygun olduğu durumlarda kolay bir operasyonla çene kemiğine yerleştirilirler. Şayet kemiğin ölçüsü ya da yoğunluğu istenilen düzeyde değilse implant uygulamasından evvel kemiği oluşturmaya yönelik süreçler yapılması gerekebilir. İmplant sonrasında sıcak yiyeceklerden birkaç gün uzak durulmalı. Daha çok yumuşak ve besleyici besinler tüketilmeli.

Kaybedilmiş dişin yerine implant yerine yeni diş yapılması, etraf dişlerin ve tüm çiğneme sisteminin işlevi için değerli. Hem böylece doğal diş formunda, estetik ve çiğneme işlevini yerine getiren bir diş elde edilirken etraftaki dişlerin kayıp diş boşluğuna kayması ve öteki dişlerdeki hal bozuklukları da engellenmiş olur. Ayrıyeten diş çekimi sonrası oluşan boşlukta vakitle meydana gelen kemik kaybı implant yapıldığında engellenir. İmplant uygulaması birtakım istisnai durumlar haricinde herkese uygulanabilen başarılı bir tedavi formudur.

İmplantın yerleştirilebileceği kalınlıkta, yükseklikte ve kalitede kemiği olan herkese sıhhat durumu kıymetlendirilerek implant yapılabilir. Bir bireyde kâfi kemik dokusu olması birtakım etkenlere bağlıdır. Kimi şahıslarda kalıtımsal olarak çok ince/kalın ya da az/çok kemik olabilir. Kimi bireylerde ise diş ve diş eti iltihapları etraflarındaki kemik dokusunun erimesine ve azalmasına sebep olurlar. Bu nedenle bir dişin çekilmesine karar verilmişse kemik kaybına neden olmamak için çekimin çabucak yapılmasında yarar vardır.

Hibya Haber Ajansı