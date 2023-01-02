İnallar’a üst düzey transfer – İGF HABER

BURSA (İGFA) – İnallar üst düzey yönetici kadrosunu güçlendirerek, sektörün tecrübeli isimlerinden birini daha bünyesine dahil etti.

Bu kapsamda sektörde 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Hüseyin Tetik, İnallar Genel Müdürü olarak atandı.

Tetik, satış, pazarlama ve satış sonrası deneyimleriyle Genel Müdür olarak İnallar’ın yükselen ivmesine değer katacak.

2 yıldır Otokoç Otomotiv 2. El Satış ve Operasyon Müdürlüğü görevini sürdüren Hüseyin Tetik, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla İnallar Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Tetik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans, New York Üniversitesi’nde Dış Ticaret Yönetimi MBA lisans üstü eğitimi, Galatasaray Üniversitesi’nde MBA lisans üstü eğitimini tamamladı. Çukurova Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında, Doktora eğitimine de devam etmektedir.

Kariyerine WashingtonDC’de İş Geliştirme Uzmanı olarak başlayan Tetik, otomotiv sektörüne ilk adımını ise 2009 yılında Karsan Otomotiv Risk Kontrol Sorumlusu görevi ile attı.