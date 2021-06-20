İnci Akü, bir kez daha Türkiye’nin en değerli akü markası seçildi

Memleketler arası marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘’Türkiye’nin En Pahalı Markaları – Turkey 100’’ çalışması açıklandı. Dünyanın güç uzmanı İnci Akü, bu yıl da birinci 100 listesinde yerini alarak Türkiye’nin en bedelli akü markası olmaya devam ediyor.

1996’dan bu yana marka pozisyonları, stratejileri ve yatırımları konusunda hizmet veren ve sunduğu şeffaf araştırmalarla dikkat çeken memleketler arası bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance, 14. ‘Türkiye’nin En Pahalı ve En Güçlü Markaları’ listesini açıkladı. Türkiye’de otomotiv tedarik endüstrinin esaslı firması İnci Holding ile dünya akü devi Japon GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS Yuasa’nın lokomotif markası İnci Akü, 2013’ten bu yana listede yerini koruyarak “Türkiye’nin en bedelli akü markası” unvanını sürdürüyor. Listedeki tek akü markası olan İnci Akü, tüketici odaklı yaklaşımı ve geliştirdiği yeni teknolojilerle dalına öncülük etmeye devam ediyor.

İnci GS Yuasa İcra Heyeti Yöneticisi Cihan Elbirlik, İnci Akü’nün bulunduğu alanlarda gösterdiği başarılardan gurur ve memnunluk duyduğunu belirterek kelamlarına şöyle devam etti: “Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar her etapta titizlikle çalışan bir takıma sahibiz. Daima geliştirdiğimiz yeni eser ve hizmetlerle değişen gereksinimleri karşılamayı hedefliyor, müşteri ve tahlil odaklı yaklaşımımızla en düzgününü sunmaya çalışıyoruz. Teknolojinin bizlere sağladığı avantajları İnci Akü olarak en gerçek halde kıymetlendiriyoruz. En güvenilen güç depolama şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda elde ettiğimiz başarılarımızla bölümümüzdeki liderliğimizi koruyoruz. Yarattığımız marka kıymetiyle Brand Finance üzere pahalı bir kurumun çalışmasında her yıl birinci 100 listesi içerisinde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı