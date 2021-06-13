İnci Holding, 3 iştirakiyle ISO 500 Listesinde yer aldı

İnci Holding, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi dalının en kıymetli bilgilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde tekrar 3 iştirakiyle birden yer alarak büyük bir muvaffakiyete imza attı. Maxion İnci listede 145. sırada yer alırken, İnci GS Yuasa 200., Maxion Jantaş ise 401. sırada yer aldı.

Türkiye’nin esaslı kuruluşlarından İnci Holding, İstanbul Ticaret Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan İSO 500 listesinde üç şirketiyle yer alarak, 15 yıldır gösterdiği muvaffakiyetini pekiştiriyor. Holdingin dallarında başkan iştirakleri İnci GS Yuasa, Maxion İnci ve Maxion Jantaş “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” ortasında yer aldı. Türkiye’nin binek ve hafif ticari araç sac ve alümniyum jant üretim önderi olarak 145. sırada listede yerini alan Maxion İnci ile 200. sırada listede yerini alan akü dalının öncüsü İnci GS Yuasa, birinci 200 ortasındaki yerlerini korudular.Ağır ve ticari araç sac jant üreticisi Maxion Jantaş ise 401. sırada yer aldı.

İnci Holding İdare Konseyi Lideri Sevinç Gök, araştırmanın sonuçlarına ait yaptığı değerlendirmede; “15 yıl evvel birinci kez girdiğimiz bu itibarlı listede, bu yıl da 3 iştirakimizle istikrarlı bir biçimde yer almanın memnunluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 69 yıllık bir kuruluş olarak bugün İnci Holding çatısı altındaki 10 şirketimiz, 9 fabrikamız ve 3 bin çalışanımızla yüklü olarak otomotiv tedarik endüstrinin değerli bir oyuncusu, bölümünde dünya devi şirketlerin emniyetli ortağıyız. Toplam üretimimizin yüzde 60’ını dünyanın 100’den fazla ülkesine ihraç ediyoruz. ABD’den Almanya’ya, Rusya’dan Venezuela’ya araçlar, bizim Türkiye’de, Manisa’da ürettiğimiz akü ve jantlarla ilerliyor. İştiraklerimizle Türkiye iktisadına, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamaktan büyük memnunluk duyuyoruz. Ülkemizi kalkındırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu istikrarlı sonuçlarımız da işimizi gerçek yaptığımızın bir delili niteliğinde, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı