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Ana Sayfa Kültür & Sanat 30 Nisan 2022 21 Görüntüleme

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Özbekistan’da 3. Oldu

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Özbekistan’da 3. Oldu

Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Lazgi Dans Festivali’ne katılan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 30 ülke arasından 3’üncü olmayı başardı.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Özbekistan’da gerçekleştirilen Uluslararası Lazgi Dans Festivali’ne davet edildi. Türkiye’yi temsilen festivalde yerini alan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 30 ülke ile kıyasıya bir yarış geçirdi. Dansların yarıştığı festivali, ülkemizi temsil eden İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu derece ile tamamladı.

Xhiva şehrindeki festivalin final gecesinde; Özbekistan Kültür Bakanı Azadbeg Nazarbekov başta olmak üzere Harezm Bölge Valisi Farhod Ermanov ve Lazgi Dansları Derleyicisi Gavhai Matyakubova da hazır bulundu. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performansı ve sunduğu görsel şovlarla izleyenleri adeta büyüledi. 30 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Lazgi Dans Festivali’nde, jüri değerlendirmesi sonucu İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yarışmayı 3’üncülükle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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