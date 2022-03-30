İnegöl Belediyespor Yamaç Paraşütünde Şampiyonluğu Bırakmadı

İnegöl Belediyespor ve Gençlik Kulübü Derneği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasında 1’inci oldu. Kulüp sporcuları da bireysel sonuçlarda dereceler almayı başarı.

Mardin’in Derik ilçesinde 25-27 Mart 2022 tarihinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Derik Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Derik Kuzey Havacılık Sportif Kulübü tarafından düzenlenen yarışmaya 18 ilinden 44 yamaç paraşütü pilotu katıldı. İnegöl Belediyespor ve Gençlik Kulübü Derneği sporcuları da yarışmada yer aldı.

Yarışlar sonunda Genel Klasmanda İnegöl Belediyespor ve Gençlik Kulübü Derneği sporcularından; Adem Keskin 1’inci, Hamit Şeker 4’üncü ve Yılmaz Bedir 5’inci oldu. Kulüpler klasmanında da İnegöl Belediyespor ve Gençlik Kulübü Derneği birinci olmayı başardı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı