Infobip Türkiye Genel Müdürü Pelin Şeker Oldu

Dünyanın en büyük global bulut tabanlı irtibat platformlarından Infobip’in Türkiye Genel Müdürlüğü misyonuna, Pelin Şeker getirildi.

Kurumların müşterileri ile kurduğu alakalara teknoloji odaklı bakış açısı kazandırarak 6 kıtada 65 ofisiyle 190 ülkeye hizmet veren Infobip, Türkiye operasyonlarının başına tecrübeli isim Pelin Şeker’i atadı.

Güç ve telekomünikasyon dallarında 20 yıllık deneyime sahip olan Pelin Şeker, profesyonel hayatına ALSTOM’da Amerika pazarının oluşturulması faaliyetleriyle başladı. 2001 yılında ALSTOM’dan ayrıldıktan sonra Turkcell’de Kurumsal Satış Müdürü olarak vazife alan Şeker, 2003-2007 yıllarında tıpkı şirkette Kişisel Servisler Pazarlama Müdürü misyonunu üstlendi. 2007 yılında Kurumsal Katma Bedelli Servislerden sorumlu Pazarlama Yöneticisi olarak Toplu İletileşme, EkipMobil, AraçTakip üzere 20’den fazla eserin hayata geçirilmesinde rol aldı. 2011 prestijiyle Turkcell Kurumsal Tahliller Satış Yöneticisi olarak vazife almaya başlayan Pelin Şeker, 2015 yılında Ericsson’da Ortadoğu Bölgesi Pazarlama Yöneticisi olarak 23 ülkenin sorumluluğu üstlendi. 3 yıl boyunca Ericsson’daki misyonuna devam eden Şeker, 2018 yılında FLO Mağazacılık Pazarlama ve Kurumsal İrtibat Genel Müdür Yardımcısı vazifesini üstlendi. 2021 Ocak ayında Infobip Türkiye takımına katılan Şeker, Infobip Türkiye Genel Müdürü olarak misyonuna devam ediyor.

“Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz”

Yeni vazifesinden ötürü büyük memnunluk duyduğunu belirten Pelin Şeker, “Türkiye, çok kanallı etkileşimde global bir başkan pozisyonunda olan Infobip için en kıymetli ülkeler ortasında yer alıyor. Bilhassa tüm dünyanın kuvvetli bir periyottan geçerek dijitale adapte olmaya çalıştığı bu süreçte, internet kontaklı müşteri tecrübesi tahlillerimizle iş ortaklarımızın dijital araçlarla müşteri idaresi süreçlerini kolaylaştırmalarına ve operasyonel verimliliklerini arttırmalarına yardımcı olacağız. Infobip, Türkiye pazarına yaptığı yatırımları gün geçtikçe arttırıyor. Türkiye’de büyümeye ve iş ortaklarımız için en âlâ hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı