Infobip Türkiye’den yeni atama

Kurumların müşterileri ile kurduğu ilişkilere teknoloji odaklı bakış açısı kazandırarak 6 kıtada 65 ofisiyle 190 ülkeye hizmet veren Infobip, Türkiye operasyonlarının başına tecrübeli isim Pelin Şeker’i atadı.

Yeni vazifesinden ötürü büyük memnunluk duyduğunu belirten Pelin Şeker, “Türkiye, çok kanallı etkileşimde global bir başkan pozisyonunda olan Infobip için en kıymetli ülkeler ortasında yer alıyor. Bilhassa tüm dünyanın şiddetli bir periyottan geçerek dijitale adapte olmaya çalıştığı bu süreçte, internet irtibatlı müşteri tecrübesi tahlillerimizle iş ortaklarımızın dijital araçlarla müşteri idaresi süreçlerini kolaylaştırmalarına ve operasyonel verimliliklerini arttırmalarına yardımcı olacağız. Infobip, Türkiye pazarına yaptığı yatırımları gün geçtikçe arttırıyor. Türkiye’de büyümeye ve iş ortaklarımız için en yeterli hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Hibya Haber Ajansı