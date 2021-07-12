İngiliz “SPG Holdings”ten, Ödeal’a 28.7 milyon TL yatırım

Türkiye’yi Cepte POS ile tanıştıran ödeme teknolojileri şirketi Ödeal, yatırım almaya devam ediyor. İngiliz “SPG Holdings”, toplam payların yüzde 9,9’una sahip olmak için Ödeal’a 28.7 milyon TL yatırım yaptı. Yeni fonların, Ödeal’ın devam eden organik büyümesini desteklemek için kullanılacağı belirtildi. Bu yatırımdan sonra Ödeal’ın pahası 290 milyon TL’ye ulaştı.

7 yıl evvel Türkiye’yi Cepte POS ile tanıştıran, önder elektronik ödeme şirketi Ödeal, dünyanın da dikkatini çekmeye devam ediyor. İngiliz “SPG Holdings”, toplam payların yüzde 9,9‘una sahip olmak için Ödeal’a 28.7 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımdan sonra Ödeal’ın kıymeti 290 milyon TL’ye ulaştı. Ödeal tarafından yapılan açıklamada, yeni fonların, Ödeal’ın devam eden organik büyümesini desteklemek ve Ödeal’ın üçüncü fazı olarak tanımlanan “Ödeal API” için kullanılacağı belirtildi. Ödeal, kurucusu Fevzi Güngör’ün Genel Müdürlüğü’nde büyüme seyahatine devam edeceği söz edildi.

Güngör: Ülkemiz, hak ettiği oranda yabancı sermaye yatırımı alamıyor

Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Göngör, yeni yatırımla ilgili açıklamasında, günümüz dünyasında yabancı sermaye yatırımlarının üstlendiği hayati ehemmiyete dikkat çekerek, “Türk firmalarına ve Türk iktisadına yönelik yabancı sermaye yatırımları artıyor ve bu yılın sonuna kadar, bilhassa hacim olarak değerli artışlar bekliyoruz fakat hala ülke olarak hak ettiğimiz oranda yabancı sermaye yatırımı alamadığımız da bir gerçek.” dedi.

Yeni fonlar, devam eden organik büyüme ve Ödeal API için kullanılacak

Ödeal olarak aldıkları yeni yatırıma da değinen Güngör, şunları söyledi: “Ödeal olarak 7 yıl evvel, perakende, ödeme sistemleri ve fintek ekosistemlerini yanlışsız okuyarak, cep telefonlarını POS aygıtı haline getiren Cepte POS ile kesime girmiştik. Bu müddet zarfında ulaştığımız 60 bini aşan üye işyeri sayımız ne kadar gerçek bir öngörüde bulunduğumuzu gösteriyor. Bu bizi ayrıyeten gururlandırıyor. Elbette bu gelişme yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti. “SPG Holdings”’ üzere bizim alanımıza yatırımlar konusunda tecrübeli bir kurumdan yatırım almak bizim için ayrıyeten kıymetliydi. İlerleyen devirde SPG Holdings’in ek yatırımları olacaktır ve küresel öbür yatırımcıların da ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. Yeni fonlar, devam eden organik büyümemizi desteklemek ve üçüncü fazımız olarak tanımladığımız, reyonda ödemeyi sağlayarak mağazalardaki kasa kuyruklarını ortadan kaldıran Ödeal API için kullanmayı planlıyoruz.”

Yüzde 274’lük büyüme

Ödeal, bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran üye işyeri sayısını yüzde 24 artırarak, 60 bin üye işyeri sayısını aştı. Ayrıyeten, süreç sayısını yüzde 274 ve süreç hacmini yüzde 124 artırdı. Ödeal’ın toplam üye işyeri sayısının yüzde 79’unu ferdî teşebbüsçüler ve şahıs şirketleri; geri kalan yüzde 21’lik kısmını ise limited şirketler ve kooperatiflerle, dernekler oluşturuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı