İngiltere’ye gitmek isteyenlerin sayısı arttı

Dünyanın önde gelen eğitim şirketi Pearson, bugün prestijiyle İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ankara British Side İngilizce Lisan Okulu’ndaki iki PTE imtihan merkezinde Sağlam İngilizce Lisan Testi (SELT) düzenlemeye başlayacağını açıkladı. Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan imtihan merkezleri, Vize ve Göçmenlik Dairesi (UKVI) ismine ülkede çalışmak, yaşamak ya da okumak isteyen şahısların yaptırması gereken lisan yeterliliği ölçümü için, PTE Academic UKVI ve PTE Home imtihanlarıyla hizmet verecek.

İstanbul’daki 2 imtihan merkeziyle birlikte toplam sayı dört oldu

SELT testleri, bilgisayar tabanlı test tahlilleri sunan Pearson VUE ağı üzerinden gerçekleştirilecek. Yapay zeka teknolojisi sayesinde çok yüksek bir tutarlılık oranına sahip olan PTE Academic, ortalama 48 saat içerisinde sonuç vererek şu an lisan yeterlilik imtihanları ortasında en süratli sonuç veren imtihan pozisyonunda yer alıyor.

Pearson’dan yapılan açıklamaya nazaran, tüm test merkezlerinde imtihana girenler ile misyonlu olacak işçinin güvenliğini sağlamak maksadıyla, toplumsal ara dahil olmak üzere COVID-19’un yayılmasını önlemek için lokal sıhhat otoritelerinin belirlediği tüm önlem ve yönlendirmelere uyuluyor.

Hususla ilgili açıklama yapan Pearson Kıdemli Lider Yardımcısı Freya Thomas Monk şunları kaydetti:

“Birleşik Krallık’ta çalışmak, okumak yahut yaşamak isteyen herkes için süratli, adil ve erişilebilir bir seçenek sunuyoruz. Pearson olarak, UKVI ismine sağladığımız lisan yeterlilik hizmetini Türkiye’de yaygınlaştırmaktan heyecan duyuyoruz. Bunun birçok öğrencinin ufkunu genişletmesine ve Birleşik Krallık’taki fırsatları değerlendirmesine yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Dünya genelinde 190’dan fazla imtihan merkezi bulunuyor

Yurt dışında eğitim görmek isteyen Türk öğrencilerin sayısının giderek arttığını belirten PTE Ortadoğu ve Kuzey Afrika Yöneticisi İpek Aydın ise İngilizce lisan yeterlilik imtihanının müracaat sürecinde değerli bir rol oynadığını aktardı. Aydın kelamlarına şöyle devam etti:

“Türkiye’de daha fazla UKVI onaylı imtihan merkezinin kurulması, Pearson’ın göçmenlik ve yurt dışında eğitim amaçlayan adaylara yüksek standartlarda bir test tecrübesi sunma gayesiyle de örtüşüyor. Dünya çapında tanınan, süratli ve sağlam bir İngilizce lisan yeterlilik imtihanına kolay erişim sağlamak için Türkiye genelindeki merkezlerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Dünya genelinde 190’dan fazla imtihan merkezi bulunuyor. Türkiye’de de sağlam bir test merkezi ağı oluşturmayı hedefliyoruz.”

Göç ile bağlantılı ihtiyaçlara odaklanan Pearson Emniyetli İngilizce Lisan Testi (SELT) iki farklı seçeneğe sahip:

PTE Academic (UKVI) – çalışma ve tahsil vizesi için kabul edilen dört marifetli lisan testidir. Konuşma, Yazma, Okuma ve Dinleme maharetlerini test eder.

PTE Home – aile, yerleşim, vatandaşlık müracaatlarının yanı sıra Atlet ve Denizaşırı Şirket Temsilcisi müracaatları için kabul edilen iki marifetli bir lisan testidir. Konuşma ve Dinleme hünerlerini test eder.

Şu anda dünya genelinde 190’dan fazla UKVI onaylı PTE merkezi bulunmaktadır. En son onaylanan imtihan merkezleri Pearson web sitesinden denetim edilebilir. Ayrıyeten Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Vizeleri ve Göçmenlik süreci hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.