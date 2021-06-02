İnşaat demirindeki yüzde 116’lık artış, ne enflasyon ne de kur ile açıklanamaz

İnşaat demirinde son bir yılda yaşanan yüzde 116’lık fiyat artışı inşaat bölümünü sıkıntı duruma soktu. Girdi maliyetlerindeki öngörülemez artışlar konusunda bakanlıklar ve ilgili kurumlar ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği Lideri M. Erdal Eren, “İnşaat demirinde son bir yılda kaydedilen yüzde 116’lık fiyat artışı ne enflasyon, ne de kur artışı ile açıklanamamaktadır. Fiyatların bu seviyede kalması halinde ekonomik konut üretimi mümkün olamayabilir. Mevcut fiyat farkı uygulaması ile kamu yatırımı projeleri de aksayabilir. Faal ve adil bir fiyat farkı düzenlemesi muhtaçlığı artmıştır” dedi.

İnşaat demirinde son bir yılda yüzde 116’yı bulan fiyat artışı yaşandı. Girdi maliyetlerindeki artışlar 200’ü aşkın alt dala talep oluşturan inşaat bölümünü güç durumda bırakırken, bu gelişmeden ekonomik konut üretiminin ve kamu yatırımı projelerinin de sert biçimde etkilenebileceği belirtiliyor. Girdi maliyetlerindeki artış ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Lideri M. Erdal Eren, inşaat projelerine yansıyan öngörülmesi mümkün olmayan ek maliyetler nedeniyle bölümün karşı karşıya kaldığı sıkıntılara işaret ederken, salgının tesirlerine ek olarak son periyotta dalın temel girdileri içerisinde ön sırada yer alan demir-çelik ve çimento fiyatlarındaki büyük artışlara dikkat çekti.

Ek önlem alınmazsa belirsizlik giderilemez

Yüksek girdi maliyeti artışları konusu ve paralelinde dalda artan problemlere tahlil konusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile görüşmeler yürütüldüğünü anlatan TMB Lideri Eren, “Temel girdilerde öngörülmesi mümkün olmayan yüksek fiyat artışı, 200’ü aşkın iş koluyla direkt kontaklı, iktisadın lokomotifi sayılan inşaat bölümünü sıkıntı durumda bırakmıştır. Kesimin değerli girdileri ortasında yer alan inşaat demirinde son bir yılda kaydedilen yüzde 116’lık fiyat artışı ne enflasyon, ne de kur artışları ile açıklanamamaktadır” dedi. Eren, salgınının global iktisat üzerindeki olumsuz tesirleri ve dünya piyasalarındaki gelişmeler bir ortada değerlendirildiğinde, inşaat demiri fiyatlarının ek önlem alınmadıkça kısa vadede olumlu tarafta değişmesi ve belirsizliğin giderilmesinin mümkün olmayacağı tasasını lisana getirdi.

Aktif ve adil fiyat farkı düzenlemesi gerekli

İnşaat demiri fiyatlarının mevcut seviyede kalması halinde ekonomik konut üretiminin mümkün olamayabileceğine, mevcut fiyat farkı uygulaması ile kamu yatırımı projelerinin de aksayabileceğine dikkat çeken Eren, şöyle devam etti: “İnşaat demiri ile ilgili fiyat farkı formülünde kullanılan endeks ortaya çıkan bu beklenmedik maliyeti karşılamaya yetmemektedir. Kamu yatırımlarında piyasa kaidelerini gerçek bir biçimde yansıtacak endeksler kullanan, faal ve adil bir fiyat farkı düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Ayrıyeten demir çelik üreticilerinin bir nebze fedakârlık yapmaları beklenebilir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı