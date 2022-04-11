İnşaat maliyet endeksi yıllık 90,27, aylık 5,73 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre 90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi 7,56, işçilik endeksi 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi 113,27, işçilik endeksi 41,38 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (), Şubat 2022

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık 87,91, aylık 5,82 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre 87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi 7,82, işçilik endeksi 0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi 110,44, işçilik endeksi 41,29 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı (), Şubat 2022

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık 98,42, aylık 5,40 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre 5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre 98,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi 6,74, işçilik endeksi 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi 122,66, işçilik endeksi 41,71 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (), Şubat 2022

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları (), Şubat 2022

İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları (), Şubat 2022

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı