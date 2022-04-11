İnşaat maliyetinde artış durdurulamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Şubat’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2022 Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde ise 90,27 arttı.

TÜİK verileri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10 olarak değişirken bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 artış yaşandı” dedi.

Üretici kararsız

İnşaat maliyetleri nedeniyle yatırımcıların yeni konut yapımında zorlandığını aktaran Altınay, “Son 1 yılda çok ciddi artışlar yaşandı. Bu da yatırımcıları yeni konut yapımında zorluyor. Yapılamayan yeni konutlar yüzünden de stoktaki konutların fiyatlarının artıyor. 2021’de satılık evlerin satış fiyatları yüzde 90 oranında, kiralama fiyatları ise yüzde 50-100 arasında arttı. Bu artışların devam etmesi bekleniyor” dedi.

‘Başlarsam bitiremem korkusu’

Artan maliyetler nedeniyle konut yapımının yavaşladığını, müteahhitlerin yeni projeler için ‘başlarsam bitiremem’ endişesi olduğuna dikkat çeken Altınay, “Biten malzeme yerine yenisi alalabilmekte endişe eden yatırımcıların ise çareyi depo kiralamada buluyor. Birçok yatırımcı depo kiralayıp kullanacağı ürünleri stoklamak istiyor. Son dönemde bu konuda ciddi bir talep yaşandı. Son bir ayda bu konuda birçok müşterimiz oldu. Müşterilerimiz sürekli fiyatlar arttığı için 1 yıllık ürünlerini depolayacak depo talepleriyle kapımızı çalışıyor. Ürün aldıkları firmalar bir yıllık ürün satışı veriyor ama bunun depolamasını yapmayacaklarını belirtiyorlar” diye konuştu.

Boş yer bulmakta zorlanıyorlar

Yıllık depo ücretleri yüksek olsa da kar-zarar dengesinde yatırımcıların karlı çıktığını kaydeden Altınay, “Yatırımcı, örneğin 10 milyonluk kar elde edecekse bir depo için 250-300 bin TL harcamakta sorun görmüyor” ifadelerini kullandı.

Ancak yatırımcılar her ne kadar depolara yönelmiş olsa da depo bulmak kolay değil. Konuyla ilgili ise Altınay şunları söyledi: “Boş depo bulmak çok zor. Çünkü pandemide e-ticaret sektörünün büyümesi ve son dönemde fabrikaların üretimlerini artırmasıyla depolara büyük ilgi gösterildi. Talep çok fazla olduğu için mevcuttaki depoların çoğu kiralandı. Alternatif seçenek bulmakta zorlanıyoruz. Fabrikaları büyük olan sanayicilerin bazısı kendi alanlarında küçültme yapıp mevcut fabrikalarının bir kısmını depo olarak kiraya verme yoluna gidiyor.”

İstanbul’da yer kalmadı

İstanbul’da kiralık depo kalmadığını aktaran Altınay, “İstanbul içinde depo bulamayanlar Tekirdağ, Edirne gibi çevre illere yöneliyor. O nedenle Çatalca, Silivri, Selimpaşa, Çerkezköy ve Çorlu hattı büyük rağbet görüyor” dedi.

Altınay fiyatlar hakkında ise şu bilgiler verdi: “Çerkezköy, Çorlu, Ergene bölgesinde 10 bin metrekare bir fabrikayı şu an 300- 350 bin TL’den kiralama yapabiliyoruz. Bu Hadımköy bölgesinde 10 dönüm bir fabrika için 400- 500 bin TL civarında.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı