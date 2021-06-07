İnşaat Sektörü İlk Çeyrekte Büyüdü

Birinci çeyrek büyüme sayılarına nazaran inşaat ve gayrimenkul dallarındaki faaliyetlerde artış gözlemlendi.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Türkiye iktisadının bu yılın birinci çeyreğine ait büyüme sayılarını açıkladı. Türkiye birinci çeyrekte yüzde 7 oranında büyüme kaydederken, inşaat faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri de yüzde 2,4 artış gösterdi.

Birinci çeyrek sayılarının Türkiye iktisadı ve inşaat bölümü için yılsonu amaçlarına yönelik olumlu sinyaller verdiğine vurgu yapan, inşaat kesiminin online pazaryeri ve meslek platformu Workindo’nun CEO’su Erhan Kocabaş, “TÜİK tarafından açıklanan büyüme sayıları gerek ülke iktisadı gerekse de inşaat dalı açısından geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor. Tüm dünya iktisadının şiddetli bir imtihan verdiği pandemi devrinin olumsuz tesirlerinin, aşılama ile birlikte yılsonuna kadar hafifleyeceğini umuyorum. Birinci çeyrek büyüme sayıları, geçtiğimiz yıl pandemi krizinden direkt etkilenen inşaat bölümünün biraz nefes aldığını gösteriyor. Genel olarak yaşanan canlanmanın inşaat bölümüne ve hasebiyle da gayrimenkul faaliyetlerine müspet bir ivme kazandırdığını söyleyebiliriz. Ayrıyeten bölümde yaşanan hareketlilik Workindo datalarına baktığımızda istihdama da olumlu yansıyor.

Öteki taraftan pandemi sürecinde dijital kanallar daha da kıymet kazandı. Bu doğrultuda klasik olan inşaat bölümü faaliyetlerinin de dijital ortama taşınması kesim açısından büyük bir gelişme oldu. Sitemizdeki hizmet alım-satım, materyal tedariki sayılarına baktığımızda da bu alanlarda bölümün online tarafa yeşil ışık yaktığını görüyoruz. Bölümdeki büyümenin inşaat ile ilgili birçok alt kategoriyi de canlandırdığını bu datalardan görmek mümkün.

Tedavi ve aşı süreçlerinde belli bir ilerleme kaydedilse de pandemi krizinin tesirleri devam ediyor. Buna karşın inşaat bölümü faaliyetlerindeki artış, önümüzdeki periyot için var olan olumlu beklentilerimizi daha da güçlendirdi.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı