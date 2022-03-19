İnşaatçılardan “denetim” çağrısı

İzmir’deki inşaat sektörünün temsilcileri, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya gelerek sektörel beklentilerini ve maliyetlerin azalmasına ilişkin çözüm önerilerini paylaştı. Ticaret Bakanlığı’nın, fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili 16 Mart’ta inceleme başlattığını hatırlatan iş insanları, bu denetimlerin beton, demir gibi ürünlerde de geçerli olmasını talep etti. Sektörel talepleri, ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne aktaracağını belirten Başkan Özgener, “İnşaat sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışları kabul edilemez bir noktaya ulaştı. Maliyetlerin azalması için devletimizin, gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yapacağına inanıyoruz” dedi.

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzenlenen “İnşaat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı”, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Müheahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman, İZTO Meclis Üyesi ve İzmir Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ziya Dağlıer, İZTO Meclis Üyeleri Ayhan Sulak, Ferhat Özmen, Niyazi Gültekin, İZTO 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu Meslek Komitesi Başkanı Barış Öncü, Komite Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve İzmir Müteahhitler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 30 sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN OYNADIĞI ROL BÜYÜK

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Özgener, global olarak yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye’nin potansiyeline ve gücüne güvendiklerini ifade etti. Özgener, “Bizlere düşen, sorunlarımızı doğru bir şekilde tanımlayarak, hep beraber çözüm için çalışmak. Geçtiğimiz yıllardaki büyümeye baktığımızda, inşaat sektörünün oynadığı rol çok büyük. İnşaat sektörü yaklaşık 250 alt sektörü desteklemekte, bu nedenle ülkemizin en önemli sektörlerin başında geliyor. Artan maliyetlerin azalması için çalışmaların hızlanması ve alınması gereken tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Özgener, çimentoda olduğu gibi demir ve betonda da fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

KAMU MÜTEAHHİTLERİ İŞ YAPAMAZ HALE GELDİ

Sektörün özellikle çimento ve beton fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle yaşadığı sıkıntıların çözümü için, İzmir Ticaret Odası olarak gerekli adımları atacaklarını ifade eden Başkan Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: “Fahiş fiyat artışları kabul edilemez bir hal aldı. Bir diğer önemli sorun ise; kamuya iş yapan müteahhit üyelerimizin, çimentodan demire kadar artan maliyetler nedeniyle çalışamaz hale gelmesi. Konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak müteahhitlere dinamik bir fiyat farkı düzenlemesi ve tasfiye hakkı tanınması sektör için önemli bir ihtiyaçtır. Bunu ilgili her platformda gündeme getiriyoruz”

Talepleri, TC. Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muş başta olmak üzere ilgili kurumlara ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne ileteceğini ifade eden Özgener, bu konu ile ilgili gerekli tedbirlerin hızla alınacağına ve devletin sektörün yaşadığı sorunların çözümü için tüm tarafları rahatlatacak önlemleri hayata geçireceğine inandığını belirtti.

İŞ İNSANLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLETTİ

İnşaat sektörünün ortak sorunlarının çözümü için önerilerini açıklayan iş insanları, Ticaret Bakanlığı’nın İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına çimentoyu da dahil ettiğini hatırlatarak, “Ayrıca 16 Mart’ta Ticaret Bakanlığımız aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlatmıştır. Sektörün beklentisi; çimento ile sınırlı kalmayıp inşaat sektöründe kullanılan beton, demir gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışı için de gerekli tedbirlerin alınması yönündedir. Ayrıca Bakanlık birim fiyatlarının düşük olması nedeniyle kamu ihalelerine teklif veren müteahhitler zor durumda kalmaktadır. Bununla birlikte kamu müteahhitlerine yönelik son çıkan yasa ile 6 aylık periyot için ek fiyat farkı uygulaması sektör için olumlu bir gelişme olmakla birlikte sorunun çözümü için yeterli değildir. Artan inşaat maliyetleri karşısında kamu müteahhitleri ihalelere teklif verememektedir. Bu durumda kamu inşaatlarının yapım süreci zorlu bir sürece girebilecektir. Bu hususta kamu müteahhitlerine yönelik bir tasfiye hakkı verilmesi talep edilmektedir” dedi.

İZMİR İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, TÜRKİYE’DEN ALDIĞI PAY AZALDI

Toplantıda inşaat sektörünün, 2021 yılının son iki çeyreğini üst üste daralmayla geçirdiği, yılın tamamında yüzde 0,9 küçüldüğü ifade edildi. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, 2021 yılı son çeyrekte inşaat yatırımları yüzde 8,5 geriledi. 2019 yılında İzmir ekonomisinden yüzde 4,9 pay alan inşaat sektörü, 2020’de yüzde 4,1 pay aldı. İzmir inşaat sektörünün Türkiye’den aldığı pay da azalarak yüzde 5,3’den yüzde 4,6’ya geriledi. 2021 itibariyle inşaat, sektörler bazında 8,8 milyar TL ile İzmir bazında en çok kredi verilen sektörler arasında beşinci sıradaki yerini korudu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı