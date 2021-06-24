İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla kontaklı imalat ve hizmet kesimlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2021 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. Hazır Beton Endeksi’nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koyan Rapor, bunda bilhassa Faaliyet ve Beklenti Endekslerindeki dalgalanmanın azalmış olmasının tesirli olduğunu gösterdi. Endekslerin tamamının eşik kıymete çok yakın hareket etmesi, kesimde olumlu ya da olumsuz istikamette hareketin azaldığına işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat kesimi ve kontaklı imalat ve hizmet kesimlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat bölümünün en temel girdilerinden biri olan ve tıpkı vakitte üretiminden sonra kısa bir müddet içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat bölümünün büyüme suratını ortaya koyan en değerli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2021 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. Endeks bedelleri, Hazır Beton Endeksi’nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koydu. Bunda bilhassa Faaliyet ve Beklenti Endekslerindeki dalgalanmanın azalmış olmasının tesirli olduğu anlaşılmaktadır. Endekslerin tamamının eşik bedele çok yakın hareket etmesi, dalda olumlu ya da olumsuz istikamette hareketin azaldığına işaret etmektedir. Mayıs ayında faaliyet seviyesinin gerilemesiyle birlikte beklentinin yükselmesi, takip eden aylarda faaliyette yükselme ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu bilgilerine nazaran mayıs ayında bütün endeksler, pandeminin tesirlerinin görüldüğü geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüksek görünmektedir. Oranların yüksek görünmesindeki baz tesiri gözden kaçırılmamalıdır. Geçen yıla nazaran artışın en yüksek olduğu Faaliyet Endeksi’nin mayıs ayında eşik bedelin altında kalması dikkat caziptir. Beklentinin geçen yıla kıyasla hudutlu seviyede yüksek kalması ve İtimat Endeksi’nin tam eşik pahada kalması birlikte değerlendirildiğinde, geride bıraktığımız mayıs ayında göstergelerin istenilen seviyede oluşmadığı görülmektedir.

Önümüzdeki aylarda inşaat faaliyetlerinde yükselme bekleniyor

Raporun sonuçlarını pahalandıran THBB İdare Heyeti Lideri Yavuz Işık, “Güven Endeksi’nin eşik bedelde kalması uzun periyotlu toparlanma için şimdi koşulların oluşmadığını göstermektedir. Mayıs ayında faaliyet seviyesinin gerilemesiyle birlikte beklentinin yükselmesi, takip eden aylarda faaliyette yükselme ihtimalini beraberinde getirmektedir.” dedi.

İnşaatta hissedilir bir hareket gözlenmiyor

Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Yavuz Işık, “Türkiye iktisadı, 2021 yılının birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme performansıyla yüzde 7 büyüme kaydetti. Beklentiler Türkiye’nin yüzde 6,5 civarı büyüyeceği tarafındaydı. Faaliyetler bazında incelendiğinde, tüm iktisadi faaliyetlerin, geçen yıla kıyasla olumlu istikametli hareket ettiği anlaşılmaktadır. Hiç kuşkusuz Türkiye iktisadı açısından bu çok kıymetli bir muvaffakiyettir lakin öteki yandan, bölümler içinde, zincirlenmiş hacim endeksi olarak en düşük iki büyüme 2,4 ile gayrimenkul faaliyetleri ve 2,8 ile inşaatta görülmektedir. Daha da farklı olanı, geçen yılın birinci çeyreğinde bütün kesimler içinde küçülen (-2,8) yegâne dal inşaattı. Yani baz tesiri ile bu yıl inşaatın öteki bölümlere kıyasla çok daha yüksek oranda büyümesi gerekirken ne yazık ki inşaatta bu gerçekleşmemiştir. İkinci çeyreğin geride bıraktığımız iki ayında inşaatta hissedilir bir hareketten bahsedilememektedir. Bir yandan yüksek faiz ile birlikte artan finansman maliyeti öteki yandan döviz kurundaki artışa bağlı ithal girdi maliyetlerindeki artışlar karşısında inşaat dalı ivme kazanamamaktadır. ” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı