Intercity Cup yarışları nefesleri kesti

Dünyanın en itibarlı yarış pistlerinden Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen 2021 Intercity Cup yarışlarının 2. ayağı tamamlandı. Yarışlar Intercity Platinum Cup, Intercity Gold Cup ve Intercity Silver Cup olarak 3 farklı kategoride düzenlendi. Toplam 57 pilotun kıyasıya uğraş ettiği yarışlarda heyecanın dozu bir an olsun dinmezken, adeta nefesler kesildi.

Motor sporlarında hiç tecrübesi olmayanlardan profesyonel yarışçılara kadar içinde yarış tutkusu olan herkese bu tecrübesi yaşatan Intercity Cup yarışlarının 2.ayağı tamamlandı. Geçtiğimiz sene Formula 1 tertibine konut sahipliği yapan, dünyanın sayılı pistlerinden Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen 3 farklı tek marka kupa yarışlarında heyecanın dozu bir an olsun dinmedi.

Intercity Platinum Cup’ ta limitler zorlandı

Sürüş kabiliyeti en üst düzeyde olan 9 süratli pilotun birbirleriyle kıyasıya uğraş ettiği Intercity Platinum Cup’ta efsanevi Caterham yarış arabaları pistteki yerini aldı. 12’şer çeşitten 2 yarışın gerçekleştiği aktifliğin birinci yarışında birinciliğe uzanan pilot Sinan Çiftçi olurken, ikinci sırayı Selman Ulusoy, üçüncü sırayı ise Tevfik Nasuhioğlu aldı. Rekabetin tüm süratiyle devam ettiği 2.yarışlarda da birinci sırada Sinan Çiftçi yer alırken, Tevfik Nasuhioğlu ikinci, Bahattin Ayan üçüncü oldu.

Amatör pilotluğun bir üst basamağında yer alan Intercity Gold Cup’ta 24 Pilot, Renault Megane araçlarla yarış tecrübesini sonuna kadar yaşadı. 8 çeşit olarak düzenlenen yarışta birincilik Fazilet Atlı’nın oldu. Damalı bayrağı ikinci sırada gören Halil Fatih Küçükyılmazolurken, üçüncü sırada ise Barkın Pınar yer aldı.

Intercity Silver Cup’ta bayan yarışçılar da uzunluk gösterdi

Daha evvel hiç profesyonel olarak piste çıkmamış motor sporları severler için hazırlanan ve Renault Clio arabalarla gerçekleştirilen 2021 Intercity Silver Cup’ta 24 pilot kıyasıya yarıştı. Bayanlar kategorisinin de yer aldığı 8 tıplık Intercity Silver Cup’ta birinci sıradaReha Aybey yer aldı. İkincilik koltuğunda Murat Halil Özbaş otururken, üçüncü sırayı Burak Güler aldı. Bayanlar kategorisinde ise tepede Begüm Avdagiç yer alırken, onu takip eden isim Didem Fatinoğlu oldu.

Babalar Günü unutulmadı

Intercity Cup tertibinin düzenlendiği 20 Haziran Pazar günü Babalar Günü de olduğu için, yarışlarda baba-oğul olarak yarışan Aydonat Atasever & Sarp Atasever ve Yadel Oskan & Berk Oskan ikililerine hatıra kupası verildi. Baba-Oğul Hatıra Kupaları, Intercity İdare Heyeti Lideri Vural Ak tarafından iştirakçilere takdim edildi.

Ayrıyeten, Intercity Silver Cup Pilotu Sait Nezih Özevin’e, yarış esnasında birçok kere kendi durumunu kaybetmek kıymetine temastan kaçındığı için Centilmenlik Kupası takdim edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı