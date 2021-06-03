Tek-Art İnşaat’ta atama

Tek-Art İnşaat’ta atama

 Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş'de yatırımcı bağlantılar kısmına atama yapıldı. K
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Inveo Yatırım’ın kredi derecelendirmesi

Inveo Yatırım’ın kredi derecelendirmesi

Inveo Yatırım Holding A.Ş’nin kredi derecelendirme notları açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”JCR-Eurasia Rating, Inveo Yatırım Holding A.Ş’yi gözden geçirme sürecinde yüksek seviyede yatırım yapılabilir kategori içerisinde kıymetlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A (Trk) ‘dan AA- (Trk) ‘a yükseltmiştir, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise ‘A-1+(Trk), görünümlerini ise ‘stabil’ olarak korumuştur. Ayrıyeten, Uzun Vadeli Memleketler arası Yabancı ve Lokal Para Notları ‘nı ülke tavanı olan ‘BB+’ olarak, görünümlerini ise ülke notuna paralel bir formda ‘Negatif’ olarak belirlemiştir.” sözü kullanıldı.
 

Hibya Haber Ajansı

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