İpek Böcekçiliği Belediyelerin İşbirliği İle Tekrar Canlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ortasında ipek böcekçiliğinin güzelleştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebirliğinin sağlanması için işbirliği protokolü imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi, kırsalda istihdamın artması, kırsal kalkınmanın sağlanması ve klasik tarım üretiminin desteklenmesi için işbirliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğinde İpek Böcekçiliğini Güzelleştirme, Geliştirme ve Sürdürülebirliğinin Sağlanması projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Lideri Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Lideri Bahattin Gümüş’ün iştirakiyle işbirliği protokolü imzalandı.

İpek Böcekçiliğinin Tekrar Canlanması Sağlanacak

Proje Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Maşat Mevkiinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yerde hayata geçirilecek. Toprakta ipek böceğinin kıymetli besin kaynağı olan dut fidanlarının dikimi yapılacak. Ayrıyeten kozadan ipek ipliği üretimi ve dokumacılığına kadar eğitimlerin verileceği dokuma ve eğitim atölyesi düzenlenecek. Bunun yanı sıra toplumsal alanlar ve satış noktaları oluşturulacak ve dut bahçesinden faydalanacak olan ipek böceği yetiştiricisi çiftçiler belirlenecek.

Lider Gümüş, “Menteşe’nin kültür kenti olması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi olarak Menteşe’nin kültür kenti olması noktasında çalışmalarına devam ettiklerini tabir eden Menteşe Belediye Lideri Bahattin Gümüş şunları tabir etti: “Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile İpek Böcekçiliğinin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında işbirliği protokolü imzalıyoruz. İpek Böcekçiliği Muğla’mızda, bilhassa de merkez ilçemiz olan Menteşe’de Osmanlılardan günümüze kadar gelen en büyük tarım alanlarından bir tanesi olarak göze çarpıyor. Bu nedenle ipek böcekçiliğinin tekrar canlanması, bilhassa bayanlarımızın mesken iktisadına katkı sağlamaları noktasında Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisine girdik. Bu kapsamda ipek böcekçiliğinin en düzgün yapıldığı Yeşilyurt Mahallesi Maşat mevkiinin seçtik. Araziyi Büyükşehir Belediyemiz ile ortak kullanacağız. Geçmişteki kültürümüzü gelecek nesillere aktaracağız. Büyükşehir Belediyemizin bu bölgede müze çalışması da var. Yeşilyurt Mahallemiz turizm açısından Muğla’ya gelen vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak. İşbirliği protokolümüzün hem Büyükşehir Belediyemize, hem de Menteşe Belediyemize güzel olmasını diliyorum.”

Lider Gürün, “İpekböcekçiliği Muğla’mızda tekrar üretimin ana aktörü kadınlarımızla canlanacak”

İpek Böcekçiliğini Uygunlaştırma, Geliştirme ve Sürdürülebirliğinin Sağlanması projesinin imza merasiminde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Lideri Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi olarak ipek böcekçiliği kültürünü tekrar canlandırmak istediklerini tabir etti. Lider Gürün, “Menteşe ilçemize bağlı olan Pisi yeni ismiyle Yeşilyurt Mahallesi ipek böcekçiliği ve ipek dokumada değerli odak noktalarından birisi. Bizim ve Menteşe Belediye’mizin ipek böcekçiliği konusunda değerli hassasiyeti var. İpek böcekçiliğinin belediye siyasetlerinden bir tanesi olarak geliştirilmesini dilek ediyoruz. Her vakit her yerde olduğu üzere yeniden kol kola ve yan yana bir projenin içerisinde yer alıyoruz. İpek böcekçiliği konusunda bayanlarımızın bilhassa kooperatif kurmasını dilek ediyoruz. Muğla’mızda Türkiye’nin birinci bayan Valisi sayın Lale Aytaman’ın teşebbüsleri ile ipekböcelçiliği konusunda değerli adımlar atılmıştı ve MELSA ile değerli markalara üretim yapılmıştı. Sayın Lale Aytaman’ın geçen Muğla ziyaretinde de ipekböcekçiliğini konuştuk ve Muğla’mızda bu bölümü kadınlarımızla tekrar ayağa kaldıracağımızı anlattık. Zira ipek böcekçiliği noktasında bayanlarımız kıymetli. İpekböcekçiliği üretimi, yaprağı, beslenmesi, bakımı, bunların hepsini üretimin ana aktörü bayanlarımız yapıyor. Öyleyse bu işin sahibi bayanlarımız. Temennimiz dokuma dalına verebilecek nitelikte ipek kumaş üretmek. Bunu yaparsak eserlerimiz harikulade bir yüksek katma pahayla satılabilir. Şimdilik Kozabirliğe satacağız. Her mevzuda olduğu üzere ipek böcekçiliği konusunda da Menteşe Belediyesi ve Belediye Liderimiz Bahattin Gümüş ile işbirliği yapmaktan büyük keyif duyuyorum. Lider Gümüş ile her vakit birlikte Muğla’mıza ve Menteşemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepimize hayırlı” olsun diyerek kelamlarını tamamladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı