İpekyol, Pop-Up mağazasıyla Bodrum’da!

Sonsuz bir yaz düşü sunan dizaynları ile Ipekyol, favori tatil destinasyonları ortasında yer alan Yalıkavak Marina’da yaz boyunca modaseverlerle buluşuyor.

Egenin mavi sularına açılmaya hazırlanan Ipekyol, Yalıkavak Marina’da yer alan pop-up mağazasıyla yaz atmosferini hissettiriyor. Tatlı bir yaz düşü yaşatacak Ipekyol Yaz 2021 Koleksiyonu’nun öne çıkan dizaynlarının yanı sıra, Burcu Esmersoy’un Ipekyol için hazırladığı Burcu Esmersoy for Ipekyol Beachwear 2021 Koleksiyonu tüm yaz boyunca Bodrumseverlerle buluşuyor.

Burcu Esmersoy for Ipekyol Beachwear 2021 Koleksiyonu’yla öne çıkan kusursuz siluetteki mayo, bikini ve pareolar ise günün her anına eşlik ediyor ve güneşe karşı feminen şıklığınızı destekliyor.

Bu mağazaya özel olarak seçilen aksesuarlar ve gündüzden geceye gardırobunuzun vakitsiz kesimi olmaya aday dizaynlar, pop-up mağazada yerini alıyor. Rotasını büyüleyici Bodrum’a çeviren Ipekyol’un mağaza tasarımı ise bölgenin siluetiyle uyuşacak fresh atmosferine ahenk sağlıyor.

Büyüleyici tabiatı ve masmavi deniziyle ön plana çıkan Bodrum, bu kere Ipekyol’un pop-up mağazasına konut sahipliği yaparak yaz boyunca tuzlu suyun berraklığına eşlik edecek bir seçki sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı