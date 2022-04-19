İrfan Okulları, öğrencilerini geleceğin iş dünyasına hazırlıyor!

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren İrfan Okulları; 21’inci yüzyılın becerileriyle donatılan, teknolojiyi ‘amaç’ değil; ‘araç’ olarak kullanan, Türkiye adına yerli ve milli projeler üreten genç yetenekler yetiştirme misyonu ile yol alıyor.

Sorgulayan, analitik düşünen, öğrenmeye açık, çok yönlü ve bütüncül bir eğitim vizyonuna yatırım yaptıklarını ifade eden YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, “İrfan Okulları’nda bu bakış açısıyla inovatif projeler geliştiren öğrencilerimiz; TÜBİTAK ve TEKNOFEST genelinde düzenlenen yarışmalarda önemli Türkiye derecelerine imza atıyor” dedi. Yarının bilim insanı, araştırmacı ve uzmanlarını yetiştiren İrfan Okulları’nın yeni eğitim-öğretim yılı için avantajlı kayıtları devam ediyor.

İrfan Okulları;anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar her yaş grubundaki öğrencininbilişsel, duygusal ve bedensel gelişimine katma değer sağlayan bütüncül bir eğitim metodolojisiyle ilerliyor. Anaokul sürecinde başlayan ‘İrfanlı Çocuklar, Başarılı Yarınlar’ ilkesi doğrultusunda öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimseniyor. Bu kapsamda öğrencilerin Montessori eğitim yaklaşımı çerçevesinde gelişim alanlarını keşfeden, onları destekleyen, eğlenirken öğreten, öğretirken de pekiştiren bir bakış açısı benimseniyor.

Çok Yönlü Bir Eğitim Sistemine Yatırım Yapılıyor

İrfan Okulları; e-irfan öğrenci bilgi sistemi ile ilişkilendirilmiş hibrit eğitim altyapısı, Teams uygulaması ile oluşturulmuş sanal sınıflar, etkileşimli ders içeriklerinin yer aldığı dijital ve yabancı dil eğitim portalları, K12 entegreli öğrenci takip sistemi, LGS ve YKS hazırlık ve kamp çalışmaları, eğitim süreçlerinin düzenli olarak takip edildiği koçluk sistemi,öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre oluşturulmuş sosyal, sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin yapıldığı kulüp programlarıyla öne çıkıyor. YETEV’e bağlı Program ve Yayın Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan, mantık, muhakeme, analiz, düşünme becerileri ve değerler eğitimiyle bütünleştirilmiş özgün ders modülleri ve modül akış planlarından oluşan farklılaştırılmış bir eğitim müfredatı uygulanıyor.

“Araştırmacı, bilinçli, sorgulayıcı, mânâlı öğrenmeyi ve uygulamayı esas alan gençler yetiştiriliyor”

Özgürce ve birlikte öğrenme fırsatı veren düşünme becerisini destekleyen, proje tabanlı eğitim yaklaşımlarının yanı sıra MEB tabanlı farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş bir müfredatla yol aldıklarını belirten YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, “Sevgiye dayalı, mânâlı öğrenmeyi ve uygulamayı esas alan, insanlığın birikiminden faydalanan, çağa uygun ve hayat boyu devam eden bir eğitim misyonuna yatırım yapıyoruz. Böylece hayatın her alanında ve anında araştırmacı, keşfedici, bilinçli ve sorgulayıcı bakış açısına sahip öğrenciler yetiştiriliyor. Dersler ise yapılandırmacı yaklaşımı esas alan 5E modeli kapsamında işleniyor. Öğrencilerimize bilimsel süreç basamaklarını nasıl izlemeleri gerektiğini gösteriyor, derse aktif bir şekilde katılımlarını sağlıyor ve bilgiye yaşayarak ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.” yorumunda bulundu.

Öğrencilerin kişilik özellikleri ve yetenekleri yakından takip ediliyor

İrfan Okulları’nda öğrencilerin öğrenme stillerine göre adapte olabilen bireyselleştirilmiş bir eğitim sistemi inşa ediliyor. Teorik bilginin pratiğe dönüşebilmesi için ise öğrencilere ulusal-uluslararası sınavlar, proje çalışmaları ve PDR çalışmaları ile farklı yol haritaları sunuluyor. Öğrencilerin karakter ve yetenek süreçlerinin; ‘Değerler Eğitimi Uygulamaları’ ile geliştirildiğine dikkat çeken Oktay; şöyle devam etti: “Kendini en az bir yabancı dille ifade edebilen, teknolojiye hakim, üretken, akademik başarısı ve özgüveni yüksek İrfanlı nesiller yetiştirme gayesi ile yola çıktık. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini destekleyen çok yönlü bir eğitim anlayışına sahibiz.”

Hedef: Gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve kadim kültür ve değerlerimize sahip çıkmak

Fen ve Teknoloji Lisesi’nin odak noktasının, 21’inci yüzyılın nitelikli ve vizyon sahibi bireylerini yetiştirmek olduğunu vurgulayan Hayati Oktay; “Fen ve Teknoloji Lisemize özel geliştirdiğimiz öğretim programı ile her geçen gün değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan, teknolojiyi ‘amaç’ değil, ‘araç’ olarak kullanabilen, Türkiye adına milli projeler üretebilen, öğrenmeye açık, takım çalışmasına uyumlu, problem çözen, analitik düşünen, çözüm odaklı, duyarlı, milli-manevi değerlerine göre hareket eden, donanımlı ve ahlaklı bireyler yetiştiriyoruz.”dedi.

Öğrencilerin en önemli avantajı, iş dünyasına hazırlanmaları

Bu amaçla geliştirilen eğitim programı ise programlama, elektronik, mekanik tasarım ve dijital okuryazarlık gibi içeriklerle farklılaşıyor. Öğrencilerin proje çalışmaları ile teorik bilgileri pratiğe dönüştürdüğünü ve topluma katkı sağlayan ürünler geliştirdiğini ifade eden Oktay, şu açıklamada bulundu: “Öğrencilerimiz almış oldukları eğitimler ve hayata geçirdikleri projelerle geleceğin iş dünyasına şimdiden hazırlanıyor. İmza attıkları projelerle, ulusal perspektifte önemli ödüllere layık görülen pek çok öğrencimiz bulunuyor. Teknofest IRF-Tech-Okul Cebimde Projesi’ile yarı fınal derecesi, TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları’na Hazırlık Projesi, TÜBİTAK Büyük Şehirlerde Sayısı Azalan Yabani Kuşlara Beslenme ve Barınma Alanlarının Oluşturulması Projesi, TÜBİTAK Daphnia Magnaların (Su Piresi) Su Kirliliğine Sebep Olan Ağır Metlere Etkisi, TÜBİTAK Halk Edebiyatından Bir Ürünün Yaşatılması Projesi, TÜBİTAK Engelli Bireylerin Yaşamını Kolaylaştıracak İcatlar Projesi gibi çalışmalarımızla ise Türkiye derecesi elde ettik. Proje geliştirme sürecimiz ise tüm hızıyla devam ediyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı