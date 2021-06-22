İş Bankası’ndan çevreye bir destek daha

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamındaki çevreci finansman araçlarını artırmaya devam ediyor. Daha evvel elektrikli ve hibrit araçlara avantajlı şartlar uygulamaya başlayarak eser ve hizmet gamına Çevreci Taşıt Kredisini ekleyen banka, “yeşil bina”lardan işyeri alımlarını finanse etme konusunda da yeni bir eser geliştirerek “Çevreci İşyeri Kredi Kampanyası”nı başlattı.

Bahse ait görüşlerini aktaran İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, gelecek jenerasyonlara karşı değerli bir sorumluluk taşıdıklarının altını çizerek, şöyle konuştu: “Karbon emisyonunun azaltılması, su ve güç tasarrufunun sağlanması, denizde ve karada doğal etrafın korunması, kısaca çevresel sürdürülebilirliğe ait alınması gereken aksiyonları, yarınlarımıza karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Finansal dayanak sağladığımız yatırım projelerinden kaynaklanan potansiyel çevresel ve toplumsal tesirleri ulusal ve memleketler arası kanun, yönetmelik ve düzgün uygulamalar çerçevesinde pahalandırıyor; yatırım bedeli makul bir büyüklüğün üzerindeki yeni yatırım projelerini Çevresel ve Toplumsal Risk Kıymetlendirme Modeli’ne tabi tutuyoruz. Bununla da yetinmiyor, sürdürülebilir pak bir etraf için başlattığımız çalışmaları ivmelendirerek artırıyoruz. Çevreci taşıt kullanımına yönelik takviyelerimizi daha evvel hayata geçirmiştik. Artık, Çevreci İşyeri Kredimizi hayata geçiriyoruz. Yeni kampanyamız ile A ve B sınıfı güç kimlik evrakı, LEED (gold ve üstü kategori) yahut BREEAM (çok uygun ve üstü kategori) sertifikalarına sahip çevreci binalardan işyeri alımına yönelik avantajlı şartlar sağlıyoruz.”

Çevreci finansman yaklaşımında eser çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Şimşek, “Daha evvel lansmanını yaptığımız İş’te Güneş Kredisi ile tercihen güç ağır kesimlerde faaliyet gösteren yahut elektrik tüketimi yüksek olan ticari müşterilerimizin, öz tüketim emelli gerçekleştirecekleri çatı ve cephe tipi lisanssız GES yatırımlarına finansman takviyesi sunmaya başlamıştık. Çevreci İşyeri Kredisi Kampanyamız, bu yaklaşımımızı tamamlayan bir çalışma. Yenilenebilir güç ve güç verimliliği projelerinin finansmanında öncü bankalardan biri olarak etraf dostu yatırımları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı