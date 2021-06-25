İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi Karneni gönder kitabını al

Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, ülkemizde bugüne kadar yapılan en büyük kitap kampanyalarından olan “Karneni Göster, Kitabını Al”, bu yıl 14. sefer gerçekleştiriliyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, onların hayal güçlerini geliştirmek, merak hislerini uyandırmak, bilim ve akıl yolunda şahsî gelişimlerini desteklemek hedefiyle hayata geçirilen kampanya çerçevesinde, kitaplar geçtiğimiz yıl olduğu üzere bu yıl da Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda “Çocukların Bilgi Bankası” Kumbara Mecmuası portalı (www.kumbaradergisi.com)aracılığıyla öğrencilere sunuluyor. Çocuklar, kitaplara ayrıyeten Kumbara Mecmuası uygulamasını indirerek taşınabilir aygıtlardan da erişebilecek.

İş Bankası, bu yılki kampanyada çocuklara; dünya klasiklerinden Felix Salten’in “Bambi” ve Arthur Conan Doyle’un “Kayıp Dünya” kitaplarını karne ikramı olarak veriyor. “Bambi”, çocukların hayvan sevgisini pekiştirecek, güç vakitlerde dayanışmanın ve kendi ayakları üzerinde durmanın ehemmiyetini daha âlâ kavramalarını sağlayacak içerikte bir kitap. “Kayıp Dünya” ise merak ve araştırma hislerini artıracak, hayal güçlerini zenginleştirecek bir içeriğe sahip. Kampanyada ayrıyeten, tüm dünyayı ilgilendiren global ısınma ve iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek, etraf ve tabiat konusunda çocukları bilinçlendirmek hedefiyle TEMA Vakfı işbirliğinde hazırlanan “İklim Hakkında Konuşalım” kitapçığı da öğrencilerle buluşturuluyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan kitaplar için, gazeteci müellif Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek niyetlerini de paylaştığı bir önsöz kaleme aldı.

Çocuklarımızı milyonlarca kitapla buluşturduk

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Ortan, “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasına ait yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “İlk yıllarımızdan bu yana bankacılık, finans, sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alandaki faaliyetlerimiz ile ülkemizin gelişmesine dayanak olurken, çocuklarımıza hoş ve aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışmanın da bu kurumun bir sorumluluğu olduğunu hiçbir vakit unutmadık. Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak, eğitim daima özel ehemmiyet verdiğimiz bir mevzu oldu. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz inisiyatiflerden biri olan ‘Karneni Göster, Kitabını Al’ kampanyamızla çocuklarımızın bilişsel ve kültürel yeteneklerinin, merak hislerinin gelişimine, okuyan ve sorgulayan bir kuşak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor, 14 yıldır çocuklarımızı milyonlarca kitapla buluşturmanın memnunluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya edebiyatından yazarlarımızdan hikayelere, şiir dünyasına seyahatten maceraya ve bilimsel içerikli merak uyandıran kitaplara kadar değişik alanlarda, her okuyana başka ayrı dokunan eserler, çocuklarımızın kitaplıklarında tatil anılarıyla birlikte yerini aldı.”

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren pandemi nedeniyle uzun periyodik online eğitim ile tanışan, bunun kolaylıklarını da zorluklarını da yaşayan çocukların bu periyotta çok yorulduklarını ve tahminen de hayatlarında bir daha karşılaşmayacakları farklı bir tecrübe kazandıklarını belirten Ortan, “Bu süreçte teknoloji sayesinde birkaç yılda edinecekleri tecrübeyi üç beş aya sığdırma başarısı gösteren, neredeyse tüm gün bilgisayar başında derslerini takip eden tüm öğrencilerimizi, çocuklarıyla birlikte birinci sefer yaşadıkları bu süreci yöneten anne babaları ve özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizi destekleyen değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Artık artık tatil ve dinlenme zamanı” dedi.

Hakan Ortan, geçmiş yıllarda olduğu üzere bu yıl da yatılı bölge okulları, sevgi konutları, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocukları kitapla buluşturacaklarını, ayrıyeten Braille alfabesi ile basılı olarak görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara da kitap göndereceklerini belirtti.

Kampanya 14. yılında

İş Bankası 2008 yılından bu yana kampanya ile çocuklara; “Alice Mükemmeller Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Hoş Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, “Mars’a Nasıl Giderim? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Siyah İnci” isimli kitapları karne armağanı olarak verdi.

2020 yılında gerçekleştirilen kampanyada Jules Verne’in “Dünyanın Merkezine Yolculuk” ve “Dr. Ox’un Deneyi”, Robert Louis Stevenson’ın “Define Adası” kitapları ile “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Kitapçığı” online ortamda sunuldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı