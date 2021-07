İş Dünyası, Birleşmiş Milletler ve Hükümet Temsilcileri UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde Buluştu

Dünyanın dört bir yanından gelen 20.000’den fazla iş dünyası başkanı ve ortalarında Birleşmiş Milletler, hükümetler, sivil toplum ve akademiden temsilcilerin yer aldığı sürdürülebilirlik önderleri global salgının akabinde daha düzgün bir geleceği inşa etmek için UN Küresel Compact Başkanlar Zirvesi’nde buluştu. Küresel Compact Türkiye, iş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarının görüşüldüğü global oturumda ve SKA inovasyonuna dair düzgün örneklerin paylaşıldığı bölgesel oturumda yer aldı. Küresel Compact Türkiye Etraf Çalışma Kümesi Eşbaşkanı Ebru Tüzecan moderatörlüğünde Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Vestel Küme Şirketleri CEO’su Turan Erdoğan’ın iştirakiyle gerçekleşen İş Dünyası Plastik Teşebbüsü: Taahhütlerin Ötesine Geçmek başlıklı oturumda, Teşebbüste yer alan şirketler taahhüt verme sürecindeki tecrübeleri paylaşıldı.

UN Küresel Compact Önderler Tepesi, dünya genelindeki mahallî ağların mesken sahipliği yaptığı oturumlarla toplamda 26 saat sürdü. Zirve’de iklim değişikliği krizlerinin, COVID-19 salgınının, derinleşen toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin masaya yatırılması ve sürdürülebilir bir toparlanma için yol haritası bahisleri gündeme getirildi.

İki gün süren Zirve’ye Singapur Cumhurbaşkanı Halimah Yacob, Jamaika Başbakanı, Andrew Holness, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, Katar Dışişleri Bakanı Soltan bin Saad Al-Muraikhi; BM Genel Sekreteri António Guterres; BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Muhammed; UNEP Genel Müdürü Inger Andersen; BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet; Milletlerarası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, Ford Vakfı Lideri Darren Walker ve UN Küresel Compact CEO’su Sanda Ojiambo üzere isimlerin yanı sıra Küresel Compact Türkiye ismine temsilciler de katıldı.

Birinci gün düzenlenen “Responsible Business: Diversity and Inclusion at Worksplace” oturumunda Küresel Compact Türkiye Lider Yardımcısı ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Kümesi Eşbaşkanı Demet İkiler yer aldı. Türkiye’nin çok çeşitli kimlikleri kapsayan bir ülke olduğunu, farklı nedenlerle bulundukları ülkeleri terk etmek zorunda kalan kıymetli bir sığınmacı nüfus ile birlikte süreksiz müdafaa statüsü ile 5 milyon Suriyelinin yaşadığını belirten Demet İkiler, çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramının bölge ve ülkelere nazaran farklılık gösterdiğini belirtti. Kurumların bu alanda ilerleme kaydedebilmesi için bilmediklerini öğrenerek; gelişme kaydetmesi gereken alanların farkına vararak, liderliğin bu mevzuyu sahiplenerek stratejiye dahil ettiğinde kurumsal kültürü de değiştirebileceğini söyledi.

Doruğun ikinci gününde, Küresel Compact Türkiye’nin mesken sahipliğini yaptığı İş Dünyası Plastik Teşebbüsü: Taahhütleri Aşmak Oturumunda Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Vestel Küme Şirketleri CEO’su Turan Erdoğan yer aldı.

Oturumun moderatörü Küresel Compact Türkiye Etraf Çalışma Kümesi Eşbaşkanı Ebru Tüzecan “Denizlere ve besin zincirlerine karışan plastik ölçüsündeki artış çevresel ve yaşamsal ziyanı da beraberinde getiriyor. Gerekli alt yapılar oluşturulmazsa ve iş birlikleri kurulmazsa bu ölçünün 2025 yılına kadar daha da artacağı öngörülüyor. Meğer çevresel ziyanının en aza indirilerek döngüselliğinin sağlanması gerekiyor. Plastiğin döngüselliğinin sağlanması için özel dal, kamu, lokal idareler ve sivil toplumun birçok teşebbüsü olduğunu biliyoruz. Bu teşebbüslerin birbirlerini desteklemesine, çoğalmasına ve somut adımlara dönüşmesine gereksinim var. İş Dünyası Plastik Teşebbüsü, kısaca İPG, tam da bu gayeye ulaşılması hedefiyle kuruldu. Küresel Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD’ın iş birliği ile kurulan İPG, plastik kıymet zinciri oyuncularını başta iş dünyası olmak üzere lokal idareleri, sivil toplum kuruluşlarını ve üniversiteleri bir ortaya getiren bir teşebbüs. Teşebbüs’ün hedefi ise plastik kirliliğinin azaltılmasına yönelik taahhüt vermesi için iş dünyasını desteklemek, iş birliklerini artırmak ve problemin tahliline yönelik savunuculuk yapmak” dedi.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, “Gezegenin ve çocuklarımızın geleceği için artık farklı bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Plastik kullanımı çevresel riskler içerisindeki en değerli başlıklardan bir tanesi. Hem okyanuslardaki hem de karadaki plastik kirliliği artıyor ve biyoçeşitlilik kaybı yaşanıyor. Kuruluşumuzdan bu yana Anadolu Efes olarak dünyayı tesiri altına alan gerek çevresel gerekse toplumsal problemler karşısında şirket olarak üzerimize düşenlerin şuuruyla ve sorumlu üretim perspektifiyle hareket ediyoruz. Paydaşlarımızla birlikte tesir alanımızı geliştirmek için çalışıyoruz. Paha zincirimizde çok düşük bir orana sahip olmasına rağmen plastik kullanımını azaltmak için kendimize bir amaç koyduk. İş Dünyası Plastik Girişimi’nin de bir kesimi olduk. Azaltım maksadımızın yanı sıra, mümkün olmayan noktalarda biyobazlı, biyobozunur yahut geri dönüştürülmüş materyallere geçmek için girişimcilik ekosistemi, tedarikçilerimiz ve üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz”diye konuştu.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı “Çevresel sürdürebilirlik Kibar Holding olarak üzerinde durduğumuz ve bu alanda yatırımlar gerçekleştirdiğimiz hususların başında geliyor. Ofis, tedarik, üretim, nakliye ve lojistik faaliyetlerinde kullanılan plastik ve atıkları titizlikle kıymetlendiriyor, geri dönüşümü olmayan gereçleri belirliyoruz. Tüm iş süreçlerimizi bu doğrultuda ulusal ve milletlerarası standartlara nazaran dizayn ediyor, geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi ise Kibar Grubu’nun 2025 Sürdürebilirlik Stratejisi dahilinde gerçekleştiriyoruz. Mesela ofis alanlarında 2023’e kadar tek kullanımlık plastikleri kademeli azaltarak sonunda sonlandırmayı taahhüt ettik. Tıpkı biçimde plastik ayak izlerimizi azaltacak biçimde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu prensiplerimizle birlikte İPG’nın kuruluşundan bu yana imzacısı pozisyonundayız. Biz yenilikçi ve çevreci tahliller üzerine çalışıyor, Holding ve Küme Şirketlerimizin faaliyetlerinin her basamağında plastik içerikli materyalleri ve tesislerimizden çıkan atıkları kıymetlendiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Güçlü Holding’in 2030 yılına dair taahhütleri olduğunu belirten Vestel Küme Şirketleri CEO’su Turan Erdoğan “Vestel olarak biz de 2023 taahhütlerimizi açıkladık, akabinde çalışmalarımızı başlattık. Bugün ise 2021 Mayıs itibariyle mevcut çalışmalarımız, verdiğimiz taahhütlerimizin üzerinde yer alıyor. Geleceğe daha güzel bir dünya bırakmamız lazım ve bu bir jest değil, mecburilik. Özel bölüm temsilcileri olarak bu taahhütleri kesinlikle benimsemeliyiz. Biz, kapasitemiz ve üretimimiz hasebiyle plastik kullanımı yüksek bir şirketiz, 20 milyon aygıt üretiyoruz ve 100 bin tonun üzerinde plastik kullanımımız bulunuyor ama plastik kullanımının azaltılması, geri dönüştürülmesi üzerine birçok projemiz bulunuyor, 2023 sonuna kadar 10bin ton plastiği geri dönüşüme sokacağız. Ar-Ge çalışmalarımızda ise bunu nasıl azaltabileceğimiz, bu mevzuda neler yapabileceğimiz ve alternatif olarak ne kullanabileceğimiz üzerine çalışıyoruz. Örneğin yatırım yaptığımız Biolive teşebbüsü zeytin çekirdeğinden plastik alternatifi üretiyor ve biz de bunu buzdolaplarımızda kullanıyoruz. Bu hususta yeni kuşakta ise inanılmaz bir farkındalık duygusu var, etrafla ilgili mevzuları genç mühendis arkadaşlarımız çok benimsiyor. Umarım bu farkındalık devam eder ve çocuklarımıza ve torunlarımıza daha pak bir dünya bırakırız” dedi.

Doruğun ikinci günü gerçekleştirilen öbür bir panel olan “Capitalizing on Innovation to fast-track SDGs in Eastern Europe” başlıklı bölgesel oturumda Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran İdare Konseyi Üyesi Kamuran Uçar ise devletlerin, şirketlerin ve insanların ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Uçar “İnovasyon, Unilever’de bizim en büyük stratejimiz, sıfır birincil plastik yahut sıfır emisyon üzere gayelerimiz bulunuyor. Olağan bu yaptıklarımızı yalnızca kendimizle sonlu tutmuyor, tüm ekosistemimizi buna dahil ediyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı