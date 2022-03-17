İş Hayatında Kadın Olmak Bir Günün Değil, Her Günün Mücadelesidir

Kadınlar gününü geride bırakırken sektörde kadın olmaya dair farkındalığı artırmak adına Evrenol Architects olarak bu konudaki görüşlerimizi sektörle paylaşmak isteriz. Modern hayatımızda her meslekte kadının rolü her geçen gün artsa da yapı sektöründeki erkek egemen algısı devam etmektedir. Yapı sektöründe kadın olarak sadece işi başarıyla sonuçlandırmak değil aynı zamanda bu algı ile mücadele etmek gerekmektedir. Yapı sektöründe uygulama, tasarım ve yönetim alanlarında yer alan kadınların, gün geçtikçe imza attıkları başarılarıyla sektördeki ‘’erkek egemen’’ algısını yıkma konusunda önemli adımlar atmaları geleceğimiz için umut vericidir.

Mimarlık ve İnşaat Alanında Cinsiyet Eşitsizliği Devam Ediyor

20. yüzyılın başına kadarki algı ‘’erkekler inşa eder kadınlar da içinde yaşar’’ düşüncesi idi. 100 yıl önce mimarlık eğitimi hakkı için mücadele edilmiş, bu meslekte çok başarılı olmuş ve o zamandan beri bazı standartların oturmasını sağlamış olsalar da, mimarlık ve inşaat alanında hala cinsiyetler arası eşitsizliğin devam ettiğini görmekteyiz. Ülkemizde mimarlık alanında kadınlara yol açan ve mimarlığın gelişmesine büyük katkıları bulunan ülkemizin ilk mimarları olan Cahide Tamer Aksel, Celile Berk Butka, Harika Alpar, Leman Cevat Tomsu, Mualla Eyüboğlu ve Münevver Belen’i de bu vesile ile anmak ve cinsiyet eşitliğinin önemini hatırlatmak isteriz. Sektörde artan kadın profesyonellerin ve günümüzde mimarlık fakültelerinin yarısından fazlasını kadınların oluşturuyor olması umut verici ve olumlu bir gelişme olarak görülmelidir.

Mücadele Edin, Vazgeçmeyin ve Risk Alın

Evrenol Architects’in kurucu ortağı Mehpare Evrenol, “Kadınlar yaratılış gereği her şeyi organize edebilme gücüne sahiptir. Mimarlık da bir organizasyondur, mimarlıkta ekonomiyi, sosyolojiyi, sanatı, teknolojiyi, modayı, rengi her zaman koordine etmeniz gerekir. Çalışanları, sunumları ve işveren gereksinimlerini sürekli koordine edebilmelisiniz.” sözleri ile kadınların sektörde yüksek empati becerileri sayesinde sonuç odaklı ve daha üretken olabileceğine inandığını dile getirmiştir.

Mehpare Evrenol, yapı sektöründe bir kadın olmanın temellerini mücadele etmek, vazgeçmemek ve risk almak olarak açıklamıştır. Karşılaştığı zorlukların üstesinden tecrübe, kendine güven ve çözümcü yaklaşımla geldiğini belirtmiştir.

Mehpare Evrenol’un Türkiye’de Kadın Mimar Olmakla İlgili Düşünceleri

‘’İnşaat sektörü erkek egemen bir sektör. Bu sektörde erkeklerle ilişki kurmak tarafında kadın olmak anlamlı. Bana inanmasını sağladığım işverenlerimin hepsi erkek; yatırımcı erkek, projeyi kontrol eden erkek… Sanırım, bir eş sahibi olmanın ve iki zor erkek çocuğu büyütmenin avantajı olarak, idare etmeyi biliyorum. Beni mimarı olarak seçen işverenlerimden birçoğu; “ne derse yapın, dediğini bozmayın, değiştirmeyin!” diyerek bana güvendiler.

Mehpare Evrenol’un Genç Mimarlara Tavsiyeleri

Mimarlık zor bir iştir, gönülle yapılır. Düşülse de, başarılamasa da, ayağa kalkılıp, vazgeçmeyip, gayret edilmeli. Mimarlık, insanlar için bir barınak dikmenin çok daha ötesindedir. Uçsuz bucaksız seçenekler ve olanaklar içinde olan mimar, aslında çok güçlüdür.

Genç mimar, projesinin işverenini, son kullanıcısını anlamalı, gereksinimleri analiz edip doğruyu bulmak için sosyoloji ve psikolojiden anlamalıdır. İklim şartlarını ve yeryüzü şekillerini bir coğrafyacı gibi inceleyebilmelidir. Bölgenin geçmişini, tarihi verilerini gözden geçirmeli, kültür mirasını özümseyebilmelidir. Projelendirme sürecinde, gelişen teknolojiyi ve yeni malzemeleri sıkı takip ederek statik, mekanik, elektrik gibi disiplinleri yönetebilmelidir. Akustik, aydınlatma, cephe teknolojileri, yangın, peyzaj, malzeme, imar mevzuatı, hukuki şartlar vb. birçok konuyu bilmelidir. Proje maliyetini iyi kurgulayabilmeli, hesabını verebilmelidir. Başarılı bir mimarın bu disiplinlerdeki her konuya hakim olması, hepsini bir potada eritmesi gereklidir. Mimar adeta bir orkestra şefi, aynı zamanda da çok sabırlı, gözlemci, detaycı, özverili ve iddialı olmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı