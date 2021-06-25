İş Makinalarının Köklü Markası Komatsu Tam 100 Yaşında!

İş ve maden makinaları dalında sağlamlığı ve yüksek kalitesi ile öne çıkan Japon üretici Komatsu, kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyor. Ülkemizde distribütörlüğünü 1983 yılından beri Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü dünya devi Komatsu, 100. yaşına özel olarak, marka vaadini, kıymetlerini ve maksatlarını sürdürülebilirlik bakış açısıyla duyurdu.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğüdünyanın önde gelen iş, maden ve sanayi makinaları üreticisiKomatsu, içinde bulunduğumuz 2021 yılında 100. yaşını kutluyor. 100. yıl kapsamında, Japon üretici Komatsu “Birlikte Bedel Yaratmak” marka vaadi ile geçmiş tecrübesini gelecek yıllara aktarma yol haritasını ve 100 yıllık seyahatini özetleyen “100 Yıl Birlikte Paha Yaratmak” görüntüsünde tanıttı.

İş ve maden makinalarının önder markasıKomatsu 1921 yılında Japonya’nın Komatsu kentinde, bölgedeki bakır madeninin kapatılmasının akabinde, buradaki ekonomik bedelin sürdürülebilmesi emeliyle kuruldu. Bu tarihten itibaren üstün kalite ve teknoloji, inovasyon, global erişilebilirlik, çalışanların ve toplumun gelişimi unsurlarıyla faaliyetlerini sürdürdü. Yatırımlar, stratejik satın almalar ve iş birlikleri ile tesir alanını genişletti. Türkiye pazarına ise 1983 yılında Temsa İş Makinaları iş birliği ile girdi. Türkiye’nin bölümdeki en uzun müddetli iş birliği olan bu distribütörlük çerçevesinde, Temsa İş Makinaları üstün Komatsu eser ve hizmetleri Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarına sunuyor.

100. yıla özel yeni kurum kimliği

Bir asrı geride bırakan Komatsu, kuruluşundan beri uyguladığı pahaları 100. Yılında sürdürülebilirlik çerçevesinde tekrar ele aldı. Müşterileri ve toplumlar için hizmet odaklı bir yaklaşım belirleyen ve birlikte büyüyüp birlikte gelişmeyi amaçlayan dünya devi Komatsu 100. Yılında marka vaadini “Birlikte Kıymet Yaratmak” olarak yenilerken, marka maksadını ise “İnsanların, iş dünyasının ve gezegenimizin birlikte geliştireceği sürdürülebilir bir gelecek için teknolojik inovasyon ve üretim aracılığıyla kıymet yaratmak” olarak duyurdu ve kurumsal pahalarını ise “hırs, azim, iş birliği ve özgünlük” olarak tanımladı.

Bu doğrultuda akıllı teknolojiler, entegre sistemler, dijitalleşme, sıfır atık ve sıfır emisyon bahislerini odağına alan Komatsu, sonraki 100 yıl boyunca madencilik, inşaat, ormancılık, endüstriyel makine ve tarım bölümlerine hizmet sunmayı, yenilikçi eser ve teknolojileriyle bu kesimlerdeki müşterilerini, sürdürülebilirlik amaçları için desteklemeyi amaçlıyor.

Japonya merkezli Komatsu dünya geneline yayılmış 85 üretim tesisi ve 46 yedek modül merkezi ile hizmet veriyor. Geçtiğimiz son 10 yılda 600 bin iş ve maden makinası ile endüstriyel eseri müşterileri ile birleştiren Komatsu, ürettiği makinaların tüm kesimlerini kendi bünyesinde üretmesi ve forkliftten kaya kamyonuna tüm segmentlerde ve her tonajda üretim yapması ile rekabette öne çıkıyor. 100 yıllık tarihinde dalda pek çok unsur imza atmış olan Komatsu, dünya genelindeki 17 eğitim merkezi ile de kesimde yetişmiş iş gücünü desteklemeye devam ediyor.

Komatsu ayrıyeten kuruluş ruhuna sadık kalarak faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki toplumlar için de kıymet yaratmayı sürdürmeye devam etmeyi hedefliyor. Bu gayretin bir yansıması olarak geçen yıl Komatsu çalışanlarını hem işte hem de ferdî ömürlerinde güzellik peşinde koşmaya teşvik eden çevrimiçi platform “One World One Komatsu” projesini hayata geçirdi. Çalışanların sürdürülebilirlik odaklı kampanya ve yarışlara katılabildikleri, fikirlerini paylaşabildikleri ve iş arkadaşlarıyla etkileşim kurabildikleri platform, ferdî hareketleri, daha geniş kapsamlı ortak bir harekete dönüştürerek birlikte daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı