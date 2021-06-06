İş Portföy “Yılın Portföy Yönetim Şirketi” Seçildi!

200’den fazla ülkede yayımlanan “Global Banking & Finance” mecmuasının düzenlediği “Global Banking & Finance Awards 2021” ödüllerinde “Türkiye’de Yılın Portföy İdare Şirketi” mükafatına İş Portföy layık görüldü.

Kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda portföy idare bölümünde öncü pozisyonunu koruyan ve toplam 67,7 milyar TL* bedelinde varlık yöneten İş Portföy, 200’den fazla ülkede yayımlanan, finans dünyasının önde gelen yayınlarından “Global Banking & Finance”ın düzenlediği “Global Banking & Finance Awards 2021” ödüllerinde, “Türkiye’de Yılın Portföy İdare Şirketi” olarak ismini yazdırdı. Finans dalının farklı alanlarında uzmanlıklarıyla ve üstün başarılarıyla öne çıkan şirketleri belirlemek üzere verilen Küresel Banking & Finance Mükafatları küresel bankacılık ve finans dünyasında bilinirliğe sahip olup, daldaki yenilikçiliği, muvaffakiyetleri, ilerleme getiren ve ilham veren değişimleri yansıtmayı hedefliyor. Ödül sahipleri evvel, hayli rekabetçi bir aday belirleme stratejisi izleyen Küresel Banking & Finance araştırma ekibinin ön elemesinden, sonra da editör ve yayıncının olduğu genel heyetin sonuncu değerlendirmesinden geçerek belirleniyor.

Teknoloji, sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği temalarına dayalı yenilikçi ve özgün yatırım fonları ile Türkiye’de birincilere imza atan İş Portföy’ün Genel Müdürü Tevfik Eraslan, kazanılan ödül hakkında açıklamada bulundu; “Türkiye’de Yılın Portföy İdare Şirketi” seçilmenin gurunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz birinci günden itibaren Türkiye’nin en büyük özel portföy idare şirketi olmaktan daha ötesini hedefledik. Her geçen gün hizmet standartlarımızı daha da yükseğe taşıyıp, yenilikçi eserlere odaklanarak stratejimizi çağın dönüşümüne adapte ediyoruz. Aldığımız bu ödül, bize amaçlarımıza ulaşıyor olmanın memnunluğunu yaşatıyor. Türkiye’de portföy idaresinde birinci ve tek olan birçok fonu ve hizmeti hayata geçirdik. Son beş yılda yerli ve yabancı farklı kurumlar tarafından 12 defa mükafata layık görüldük. Fonlarımızın muvaffakiyetinden ve aldığımız ödüllerden yürek alarak, yeni amaçlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. İş Portföy olarak önümüzdeki yıllarda da teknolojik dönüşümü iş modelimize daha fazla entegre ederek, tasarruf sahiplerine beklentileriyle uyumlu, yüksek standartlarda eserler sunmanın çabasında olacağız.”

*Kaynak: SPK tarafından yayımlanan Nisan 2021tarihli portföy pahaları tablosu

İş Portföy hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda portföy idare dalında öncü pozisyonunu koruyan ve toplam 67,7 milyar TL* pahasında varlık yöneten İş Portföy, Türkiye’nin birinci yatırım fonunu 1987 yılında kuran İş Bankası’ndan devraldığı mirasla, deneyimini esaslı bir geçmişe dayandırıyor. 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Ödülleri’nde kurucusu ve yöneticisi olduğu en büyük yatırım fonu ailesi ile 20. yılında bir sefer daha mükafata layık görülen İş Portföy, hizmet standartlarını daima yükseğe taşıyarak ve yatırımcılara çağdaş iş modelleriyle tahliller sunarak muvaffakiyet tezini geleceğe taşıyor. Son periyotta İş Portföy Teknoloji Karma Fon, İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon, İş Portföy Sıhhat Şirketleri Karma Fon, İş Portföy Yenilenebilir Güç Karma Fon, İş Portföy Dijital Oyun Bölümü Karma Fon üzere belirli yatırım temalarına dayalı fonları süratle yatırımcılara sunarak yeni kuşak eser yelpazesiyle dikkatleri çekiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı