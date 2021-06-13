İş Sanat’ın Umut ve Dayanışma Sezonunda 561 Sanatçı Sahne Aldı

İş Sanat’ın pandemi nedeniyle çevrim içi olarak 5 Kasım’da başlattığı “Dayanışma ve Umut Sezonu” 31 Mayıs’ta yayınlanan orkestra şefi Serdar Yalçın idaresindeki İstanbul Ensemble konseri ile tamamlandı.

Sanatın farklı kısımlarında gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaş kümesine ve farklı beğenilere hitap etmeye uğraş eden İş Sanat 21. dönemini ülkemizin kıymetli sanatkarları ve yaratıcı kesimin işçileriyle birlikte gerçekleştirdi. Usta isimlerin yanında genç sanatkarlara da sahnesinde yer veren İş Sanat, pandemi hasebiyle kültür sanat hayatının içerisinde fizikî olarak bulunamayan sanatseverlere 7 ay boyunca tamamı çevrim içi ve fiyatsız olarak YouTube kanalı ve internet sitesinden 250 içerik sundu. 561 sanatkarın ve 100’e yakın sahne gerisi işçisinin işbirliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Dönemi kıymetlendiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, pandeminin olumsuz tesirlerine neredeyse her bölümden çok daha fazla maruz kalan yaratıcı dal çalışanları ile dayanışmak üzere yola çıkıldığını belirterek kelamlarını şöyle sürdürdü; “Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fizikî buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkânsızlığı nedeniyle buruk hislerle başladığımız bu dönemde hiç beklemediğimiz yepisyeni ufuklar keşfettik. Birlikte olduğumuz konserleri, birlikte müzik söylemeyi, alkış seslerini çok özledik lakin çevrim içinde de hayallerimizin ötesinde bir iştirake ulaştık. Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanından sanatseverlerle bir ortaya geldiğimiz, birinci gösterimlerin canlı sohbetlerinde sanatkarlarımızın emojilerle dakikalarca alkışlandığı, müziklere iletilerle eşlik edilen, klavyelerden istek modüllerin yağdığı, ‘bis’i nasıl başarırız’ diye seyircilerimizle akıl yürüttüğümüz unutulmaz bir dönem yaşadık.”

21. Dönemin Akabinde

İş Sanat, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble konseri ile başlayan döneminde genç müzisyenlerden, oda müziği topluluklarına, vokal müzikten orkestralara 17 klasik müzik konserini müzikseverlerle buluşturdu. Dönemin kapanış konserini de yeniden Serdar Yalçın idaresindeki İstanbul Ensemble gerçekleştirdi. Klasik müzik konserlerinin yanı sıra Türk halk ve Türk sanat müziği, caz, pop ve alternatif müzik alanında 32 konseri de Youtube kanalından ve internet sitesinden yayınladı.

21. dönem hakkında bilgi veren İş Sanat Sanat Direktörü Defne Turaç; “Konservatuar eğitimimle birlikte küçük yaşlarımdan beri daima sanatla iç içe oldum. Bugüne kadar memleketler arası şenlikler de dâhil olmak üzere pek çok heyecan verici aktiflikte etkin olarak misyon aldım. Bir yılı aşkın müddettir yaşadığımız pandeminin kuvvetli kurallarında ‘dayanışma ve umut’ diyerek başladığımız 21. dönemimiz, ülkemiz sanatkarlarının iş birliğiyle büyüyerek milyonlarca sanatsevere ulaştı. İş Sanat çalışanlarının yanı sıra müzisyeninden tiyatro sanatkarına, teknik takımlardan, menajerlere, ajans çalışanlarından tasarımcılara bine yakın insan sanatsal üretimin devamı ve sanatseverlerle buluşması için emek verdi. 7 ay boyunca birebir heyecanla sürdürdüğümüz bu dönemi her vakit gururla hatırlayacağım” dedi.

İş Sanat’ın klâsik şiir ve kıssa dinletilerinin yeni örnekleri de dönemde yerini aldı. Tiyatro sahnesinden uzak kalan oyuncuları, tiyatro hasreti çeken sanatseverlerle buluşturan, birebir vakitte genç tiyatro sanatkarlarını sahnesinde ağırlayan İş Sanat Okuma Tiyatrosu dönem boyunca seyircilerin beğenisine sunuldu. Okuma Tiyatrosu’nun yanı sıra Provadan İzle ve Müellifinin Sesinden projeleri de hayata geçirildi. İzleyiciden büyük ilgi gören bu imaller toplam 7 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

Her vakit çocuk aktifliklerine sahnesinde geniş yer veren İş Sanat, çevrim içi döneminde da çocukları unutmadı. İş Sanat Masal Tiyatrosu kapsamında, Lerzan Pamir idaresinde Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar 28 hafta boyunca çocukları ve masal seven büyükleri bir ortaya getirdi. Masal Tiyatrosu’nun yanında çocuk atölyeleri ve senfoni orkestrası enstrümanlarının tanıtıldığı “Tanıştırayım” serisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tüm konser ve etkinlikler İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz ve canlı kaydedildi, fiyatsız olarak yayınlandı. Telif muahedeleri nedeniyle birtakım konser ve içerikler dönem boyunca duyurulduğu üzere 31 Mayıs itibariyle yayından kaldırılırken, başta klasik müzik konserleri olmak üzere pek çok içerik yılsonuna kadar İş Sanat Youtube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.

31 Mayıs’ta yayınladığı konser ile 21. dönemini tamamlayan İş Sanat, yaz devrinde sürpriz projelerle izleyenlerinin karşında olmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı