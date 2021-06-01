İşbir Sentetik Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde

İşbir Holding A.Ş.’nin (“İşbir Holding”) bağlı paydaşlığı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (“İşbir Sentetik”) İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi dalının en pahalı bilgilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına nazaran Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” listesine 483. sıradan giriş yaptı. Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu ortasında olmanın gurur ve sorumluluk olduğunu söz eden İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, harika lige transfer olmanın getirdiği motivasyonla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

İşbir Holding’in birinci ve en büyük şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi kesiminin en bedelli datalarını oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına nazaran Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” listesine 483. sıradan giriş yaptı. İşbir Sentetik 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2019 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Kuruluşu” listesinde 19. sırada yer almıştı.

“Süper lig heyecanını yaşıyoruz”

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, ISO 500’de yer almanın tüm sanayi kuruluşları için bir gaye olduğunu tabir ederek bunun birebir vakitte bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. ISO 500 Listesi’ni endüstrinin üstün ligi olarak tanımlayan Gültepe, bu motivasyonunun halka arz sürecinde olan firma için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu tabir etti. Metin Gültepe, “Ülkemiz iktisadının en kıymetli kaldıracı pozisyonunda olan sanayi bölümünün üstün liginde yer almaktan gurur duyuyoruz. Geçen yıl ikinci büyük 500 ortasında birinci sıralarda yer aldık ve istikrarlı büyümemiz lig atlamamızı sağladı. Artık gaye bu listede tırmanışa geçmek. Üretim ve ihracat alanındaki başarımıza, Ar-Ge çalışmalarıyla ivme kazandıracak ve performansımızı yıldan yıla artıracağız” dedi.

İhracatla gelen büyüme

Endüstriyel ambalaj ve teknik dokumacılık kesiminde kaliteli, yenilikçi ve muteber eserleriyle müşterilerinin global tahlil ortağı olma misyonuyla çalışmalarını yürüten İşbir Sentetik, 2021 itibariyle dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yapıyor. Üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden kurumun; ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da ise bir başka üretim tesisi bulunuyor. Türk iktisadı için büyük değer taşıyan ihracat kapasitesi İşbir Sentetik muvaffakiyetinin da kilit noktasını oluşturuyor.

Yatırımlar devam edecek

İşbir Sentetik’in; 2020’nin birinci aylarında başlayan yatırım planlarını pandemiye karşın ertelemediğini, 2021 yılının birinci çeyreğinde planlanan büyümenin gerçekleştiğini söyleyen Gültepe hem üretim hem de istihdam kapasitesinin planlı biçimde artmaya devam edeceğini belirtti. Gültepe, “Balıkesir fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ek olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirliğin İşbir Sentetik amaçlarının değişmez bir modülü olduğunu söyleyen Gültepe, 2020 yılında hayata geçirilen ve periyodun Türkiye için en büyük çatı üstü projelerinden biri olan 9,7 MegaWatt’lık güneş güç sistemi (GES) yatırımı ile yenilebilir enerjiyi kullanarak karbon salınımını azaltırken her yıl yaklaşık 150 bin ağacın nefes almasına katkıda bulunduklarını da kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı