İŞBİR Yatak’tan filenin efelerine destek ziyareti

Yatak Uzmanı İşbir Yatak, Ulusal Gruplar Uyku Koçu olduğu Filenin Efelerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başşehir Voleybol Salonu’nda ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Voleybol Federasyonu Lideri Mehmet Akif Üstündağ, İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, İş Geliştirme Yöneticisi Hamdi Ünal Akmeşe ve takımı ile birlikte Reklam ve Pazarlama Yöneticisi İpek Öztürk bir ortaya geldi.

HER VAKİT MİLLİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Avrupa şampiyonası öncesi Efelerin heyecanını paylaşan İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, “İşbir Yatak olarak, ulusal kadrolarımızın ana sponsoru olmaktan duyduğumuz gururu ve memnunluğu tekrar belirtmek istiyoruz. Ülkemizin gururu olan kadrolarımızın kıymetli oyuncuları, bizi her vakit onurlandırmıştır. Bu manada, Filenin Efeleri de bizi her fırsatta en az Filenin Sultanları kadar gururlandırmaya devam ediyor. Biz de, bu süreçte hem maddi hem manevi manada desteklerimizle millilerimizin yanında olmaktan son derece memnunluk duyuyoruz. Bu manada Millilerimizin, önümüzdeki şampiyonalarda ülkemizi en âlâ halde temsil edeceklerine ve daha kaç muvaffakiyetleri bizlere kazandıracaklarına kuşkum yok.” dedi.

Her vakit millilerimizin yanında olacaklarını tabir eden Tokeri, ayrıyeten artık Ulusalların uyku sıhhatinden sorumlu olduklarını ve bununla ilgili olarak da Ulusalların daha yeterli uyanmaları için ‘Ulusal Gruplar Uyku Koçu’ olarak tüm gruba yatak ikram ettiğini belirtti.

İdman sonrası yapılan ziyarette Efelerin güçlerine enerji katmak için yapılan tatlı ikramının akabinde Ahmet Tokeri ve Hamdi Ünal Akmeşe, TVF Lideri Sayın Mehmet Akif Üstündağ ile istişarelerde bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı