Işıklar Enerji ve Yapı Holding ile ÇEMAŞ’tan Uluslararası sürdürülebilirlik hamlesi

Işıklar Güç ve Yapı Holding ile iştiraki olan Çemaş Döküm Sanayi A.Ş, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Prensipler Kontratı Platformu’na (UN Küresel Compact) imzacı şirket olarak kabul edildi.

160’tan fazla ülkede 9 bin 500’ün üzerinde şirketin dahil olduğu UN Küresel Compact oluşumuna imzacı olarak kabul gören Işıklar Güç ve Yapı Holding ile iştiraki olan Çemaş Döküm Sanayi A.Ş, sürdürülebilirlik vizyonunu milletlerarası seviyeye taşıdı.

Üyeliklerini pahalandıran Işıklar Güç ve Yapı Holding İdare Konseyi Lideri İstek Kutlu Işık, “UN Küresel Compact’in, holdingimizin ve şirketimiz Çemaş’ın gelecek vizyonuyla direkt dengeli unsurları ve çalışmaları bulunuyor. İnsan ve çalışan haklarından etraf ve iklime, finans ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden bilime kadar birçok alandaki çalışmaları uzun vakittir dışarıdan destekliyorduk, artık yapılanmanın bir üyesi olarak desteklemeye devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

Bilhassa etraf, iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği üzere tüm dünyayı ilgilendiren mevzular çerçevesinde ve sürdürülebilirlik kavramı etrafında, birlikte hareket edebilmenin değerine vurgu yapan Işık, pandemi sonrası olağanlaşmanın yaygınlaşmasıyla birlikte platformun öbür ülkelerdeki üyeleri ile de iş birliği içinde olmak istediklerini tabir etti.

Holding ve iştirak şirketlerde yenilikçi bir vizyon ile hareket ettiklerinin altını çizen Işık, önümüzdeki süreçte sürdürülebilirlik uygulamalarına daha çok yoğunlaşacaklarını da kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı