Işıklar Enerji’nin bağlı ortaklığı sipariş aldı

Işıklar Güç ve Yapı Holding A.Ş’nin bağlı iştiraki sipariş aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Dolaylı bağlı paydaşlığımız Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş, VICAT SA kümesine bağlı Konya Çimento Sanayi A.Ş’den 1 ve 2. kömür değirmeni üniteleri torbalı filtreleri siparişini almıştır. Sipariş kapsamında 26.000 metrekeküp/saat ve 72.720 metreküp/saat kapasiteli iki filtre, gaz kanalları, Thorwesten Vent GmbH firmasının filtre ve gaz kanalları için patlama kapakları temin edilecek ve montajı yapılacaktır. Sipariş bedeli 513.958 avro olup, işin 6 ayda tamamlanması öngörülmektedir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı