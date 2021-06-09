‘İşim Gücüm Geleceğim’ projesi dört yılda yüz bin genç profesyonele ulaşacak

TÜSİAD’ın, Türkiye’nin sahip olduğu yetkinlik potansiyelini ortaya çıkarmak ve ekonomik büyümede kilit rol oynayan dijital dönüşümü desteklemek için başlattığı İşim Gücüm Geleceğim projesinin platin sponsorları ortasında yer alan Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Medianova olarak geleceğe, gençlere ve eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dijital bir gelecek için yetişmiş, iş dünyasının aradığı yetkinlikler ile donanmış bir insan kaynağına muhtaçlığımız var. Bu manada TÜSİAD’ın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. İşim Gücüm Geleceğim platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrimiçi eğitimlerden fiyatsız olarak faydalanmalarına imkan sağlamaya hazır” dedi.

İş dünyasının, dijital teknolojiler alanında nitelikli insan kaynağına erişim gereksiniminden doğan İşim Gücüm Geleceğim projesi hayata geçiriliyor. Yerli ve küresel teknoloji şirketi Medianova’nın platin sponsorları ortasında yer aldığı proje kapsamında; genç profesyoneller başta yapay zeka ve data analitiği olmak üzere geleceğin teknoloji alanlarına dair fiyatsız eğitim alabilecekler.

İşim Gücüm Geleceğim’in birinci yılında on bin kişinin eğitim alması planlanırken, proje; dört yılda yüz bin bireye ulaşmayı hedefliyor.

Dijital teknolojiler alanında nitelikli iş gücü havuzu oluşturulacak

TÜSİAD’ın üyeleri ortasında yapmış olduğu anket çalışmasının ortaya çıkardığı insan kaynağı gereksinimini temel alan İşim Gücüm Geleceğim platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrimiçi eğitimlerden fiyatsız olarak faydalanmalarına imkan sağlamaya hazır.

Dijital dönüşüm süreciyle birlikte gereksinim duyulan nitelikli insan kaynağının oluşturulması için de kıymetli bir adım olan projeyle; dijital dünyanın algoritmasına aşina bir işgücü piyasasını oluşturulması amaçlanıyor. Platformda “Veri Bilimi, Yazılım Geliştirme, Data Tahlili ve Görselleştirme, Bulut Tahlilleri, Taşınabilir Uygulama Geliştirme, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik” olmak üzere yedi eğitim programı bulunuyor.

Dijital dönüşümü değerli gündem unsurlarının ortasına alan, ekonomik büyümeye tesirini ve milletlerarası alanda rekabet edebilme gücüne katkısını her fırsatta vurgulayan TÜSİAD tarafından hayata geçirilen proje ile dijital teknolojiler alanında nitelikli iş gücü havuzu oluşturulacak.

Serkan Sevim: “Teknolojiyi içselleştirmiş, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir iş gücü piyasasını oluşturmamız son derece önemli”

TÜSİAD İdare Konseyi Üyesi ve Dijital Yuvarlak Masa Lideri, Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Türkiye, dinamik nüfusuyla birlikte birçok alanda olduğu üzere teknoloji ve inovasyon alanında da değerli bir potansiyele sahip. Teknolojiyi içselleştirmiş, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir iş gücü piyasasını oluşturmamız son derece kıymetli. Yeni iş kollarından, yeni mesleklerden bahsediyoruz. Bu nedenle gençlerimize katma bedeli yüksek maharetler kazandırarak, onlara yenilikçi meslek ve gelişim imkanları sunmalıyız. İşim Gücüm Geleceğim Projesi ile bu maksatla yola çıkarak değerli bir adım atıyoruz. TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen rapor çalışmaları ve farkındalık etkinliklerinde gerek mevcut işgücünün gerekse de yeni kuşağın dönüşümünün kıymetini vurgulanmakta. İşim Gücüm Geleceğim platformundaki eğitimleri tamamlayıp sertifikasını alacak şahıslardan oluşturulacak iş gücü havuzu, yeni jenerasyon teknolojileri gündemine alan ve uzman insan kaynağına erişmek isteyen kurumların gereksinimine karşılık verecek” dedi.

Medianova olarak geleceğe, gençlere ve eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Sevim, “Dijital bir gelecek için yetişmiş, iş dünyasının aradığı yetkinlikler ile donanmış bir insan kaynağına muhtaçlığımız var. Bu manada platin sponsor olarak bu projede TÜSİAD’ın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Genç profesyoneller isimgucumgelecegim.org web sitesinden başvurarak çevrimiçi eğitimlerden fiyatsız olarak faydalanabilecekler” diyor.

Medianova Türkiye’nin en büyük dijital altyapı operatörü

Yerli ve küresel bir teknoloji şirketi olarak 8’i Türkiye’de olmak üzere toplam 24 ülkede bulunan CDN noktalarıyla hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirten Serkan Sevim, “Global alanda edindiğimiz deneyimimizi ülkemize de sunmaktan son derece mutluyuz. EMEA Bölgesi ve Avrupa’da büyümeye devam ediyoruz. Medianova bugün, Türkiye’nin en süratli CDN platformunu sunan ülkemizin en büyük dijital altyapı operatörü. Son yaptığımız yatırımlar ile Türkiye’de yerli ve yabancı dahil en büyük şirketin 5 katı kadar daha büyük bir CDN kapasitesine ulaştık.” halinde kelamlarına devam etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı